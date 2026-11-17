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Se disputan los partidos de la sexta jornada, los últimos antes de que se reanuden las ligas.

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Esta noche, a partir de las 20:45, se disputan también los últimos partidos de la sexta jornada de la Nations League, decisivos para definir la composición de los cuartos de final, los cruces de los playoffs y los duelos por evitar el descenso, además de los descensos definitivos.

Entra en acción el Grupo 3 de la Liga A, con Portugal, ya clasificado, que visita a Gales en Cardiff. Sale de inicio el delantero del Milan, Goncalo Ramos, que no ha marcado en sus últimos partidos con la selección portuguesa y el Milan. Decisivo es también el duelo de Copenhague entre la Dinamarca de Hojlund, delantero del Napoli, y la Noruega de Haaland: los visitantes necesitan los tres puntos para llegar a unos playoffs que pueden dar acceso a los cuartos, mientras que a los locales les valen dos de los tres resultados posibles.