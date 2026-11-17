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Se disputan los partidos de la sexta jornada, los últimos antes de que se reanuden las ligas.

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Esta noche, a partir de las 20:45, se disputan también los últimos partidos de la sexta jornada de la Nations League, decisivos para definir los cuartos de final, las eliminatorias de playoff, los duelos por evitar el descenso y los descensos directos.

Entra en acción el Grupo 3 de la Liga A, con Portugal, ya clasificado, que visita a Gales en Cardiff. Sale de inicio el delantero del Milan Goncalo Ramos, que no ha marcado en sus últimos partidos con Portugal ni con el Milan. También es decisivo el duelo de Copenhague entre la Dinamarca de Hojlund, delantero del Napoli, y la Noruega de Haaland: los visitantes necesitan los tres puntos para acceder al playoff que puede darles un puesto en cuartos, mientras que a los locales les sirven dos de los tres resultados posibles. Dinamarca se adelanta por medio del jugador del Napoli tras un grave error de Heggem, del Bolonia, antes de que Hojbjerg amplíe la ventaja con una asistencia de Isaksen. Después recorta distancias el de siempre, Haaland, a puerta vacía tras una asistencia de Odgaard: es su gol número 67 en 61 partidos con la selección noruega.

En el Grupo 2 de la Liga B, Irlanda del Norte y Hungría se disputan el primer puesto en Budapest, con los norirlandeses un punto por delante, 11 a 10. En Ucrania-Georgia ocurre lo mismo en la lucha por evitar el descenso.

En el Grupo 3 de la Liga B, Austria ya ha ascendido y se enfrenta a Israel, que se juega las plazas de ascenso, playoff y descenso con Irlanda y Kosovo. Estos dos últimos se enfrentan en Dublín y suman, respectivamente, 5 y 6 puntos en la clasificación.

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En el Grupo 4 de la Liga B, Suecia ya ha ascendido, al igual que la Bosnia del jugador de la Juventus Kerim Alajbegovic, que sale de inicio en el partido en casa contra Rumanía. Esta se juega la permanencia o el descenso a la Liga C con la Polonia del jugador del Inter Piotr Zielinski, que recibe precisamente a los escandinavos.

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Dinamarca-Noruega 2-1: 11' Hojlund (D), 15' Hojbjerg (D), 37' Haaland (N)

Gales-Portugal 2-2: 11' Bruno Fernandes (P), 13' Brooks (G), 40' Thomas (G), 43' Neto (P)

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Bosnia-Rumanía 1-1: 6' Birligea (R), 44' Tahirovic (B)

Irlanda-Kosovo 2-0: 28' Parrott, de penalti (I), 50' Parrott (I)

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Israel-Austria 1-1: 36' D. Peretz (I), 62' Kalajdzic (A)

Polonia-Suecia 1-1: 16' Benedyczak (P), 25' H. Larsson (S)

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Ucrania-Georgia 1-0: 4' Sikan (U)

Hungría-Irlanda del Norte 1-0: 35' Varga (U)