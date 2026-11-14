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Gracias a una actuación convincente durante buena parte del partido contra Serbia, la selección alemana mantiene vivas sus opciones de alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones. En la victoria por 3-1 (2-0) en Belgrado, un debutante acapara los focos y podría aportar en el futuro a Alemania una cualidad que llevaba años echando en falta.

Además, el capitán Joshua Kimmich regresa al once inicial y demuestra que el juego en el centro del campo también funciona de maravilla con él como organizador y director. Mientras tanto, un fichaje de verano del Bayern de Múnich podría verse en apuros. Estas son las conclusiones del viernes por la noche.

Selección alemana: Brajan Gruda deslumbra en su esperado debut

Ya durante su presentación como nuevo seleccionador alemán a finales del verano, Jürgen Klopp había dejado entrever que el juego por las bandas volvería a cobrar protagonismo bajo su dirección. Mientras que su predecesor, Julian Nagelsmann, solía alinear solo a un extremo nominal, como Leroy Sane o Jamie Leweling, y prefería que la creativa pareja formada por Jamal Musiala y Florian Wirtz explotara los espacios interiores, Klopp dejó claro enseguida que tomaría otro camino en ataque.

«Cualquier equipo puede cerrar los espacios; los creadores de juego de hoy juegan por las bandas», afirmó entonces Klopp. Con ello ofreció un diagnóstico bastante acertado de por qué el ataque de la selección alemana se había atascado tantas veces en los últimos años y había resultado previsible para sus rivales. Al equipo alemán le costaba especialmente enfrentarse a adversarios replegados, como quedó claramente patente, por ejemplo, en la eliminación mundialista ante Paraguay. Sencillamente, le faltaban velocidad y capacidad en el uno contra uno para transformar en resultados tangibles la creatividad que sí tenía en el centro.

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Por eso, en los cuatro primeros partidos bajo las órdenes de Klopp, varios candidatos tuvieron la oportunidad de probarse en las bandas de ataque. En el parón de selecciones de principios de octubre, el seleccionador recurrió a cinco jugadores distintos: Lennart Karl, del Bayern de Múnich; Said El Mala, del Colonia; Derry Scherhant, del Friburgo; Kevin Schade, del Brentford, y Karim Adeyemi, del Barcelona. Todos mostraron cosas positivas, aunque ninguno terminó de convencer por completo.

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Contra Serbia llegó por fin el esperado debut de Brajan Gruda con la camiseta de Alemania. Klopp ya había convocado al jugador del Leipzig para su primera lista, pero una distensión muscular abdominal frustró sus planes a última hora. Antes, el seleccionador había insistido en varias ocasiones en que Gruda, un «futbolista de calle», ocupaba un lugar importante en sus planes y en que llevaba varios años entre los primeros nombres de su lista de seguimiento. «Es un jugador al que le encanta encarar y que todavía no ha explotado todo su potencial. Tampoco tiene por qué hacerlo a su edad, pero ha dado muchísimas señales positivas», señaló Klopp.

Rodeado de grandes expectativas, el futbolista de 22 años las confirmó de forma impresionante el viernes por la noche. Gruda se integró una y otra vez en el juego combinativo de la selección alemana, intentó aprovechar su velocidad para lanzar ataques rápidos y buscó el uno contra uno frente al lateral izquierdo serbio Petar Sukacev, por momentos completamente desbordado. Ya en la primera parte podría haber sumado una asistencia tras una de esas conducciones a toda velocidad, pero Kai Havertz remató lamentablemente fuera de cabeza un centro preciso de Gruda.

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Tras el descanso, el jugador del Leipzig coronó su actuación con una gran carrera individual de más de 50 metros, culminada con un disparo tan vistoso como seco desde el borde del área, imposible de detener. Según el portal de estadísticas OPTA, Gruda completó nueve de sus 14 regates contra Serbia, una cifra que solo se había alcanzado una vez con la camiseta alemana en los últimos diez años. Fue Jamal Musiala en el Mundial de 2022, cuando la estrella del Bayern llegó incluso a completar 13 regates.

Tras el pitido final, Klopp elogió ampliamente el primer partido de Gruda con la selección absoluta. El atacante había firmado una actuación «increíble», consideró el seleccionador. En cambio, a Klopp solo le quedó compasión para el indefenso Sukacev: «¡El lateral izquierdo es un pobre hombre!».

Getty Images

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Selección alemana: el nuevo centro del campo también funciona con Joshua Kimmich

Al menos en los dos partidos anteriores, la selección alemana no pareció echar demasiado de menos a Joshua Kimmich. Después de que el seleccionador Jürgen Klopp no convocara al capitán ni para el partido de ida contra Serbia ni para el de vuelta contra Grecia, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof y Florian Wirtz formaron el trío del centro del campo en ambos encuentros.

Y los tres rindieron bien en líneas generales. Pavlovic, como mediocentro en el papel de Kimmich, y Bischof —en apenas su segundo partido con la selección— y Wirtz, en los espacios interiores, se entendieron de maravilla. Resultó significativo que el 1-0 de Bischof en la ida contra los serbios naciera de una combinación entre los tres, con la colaboración del poste. Después, Wirtz marcó el 2-0.

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«Los tres nos entendimos bien», dijo Bischof. Wirtz aseguró que se había «divertido muchísimo» jugando con Bischof. «Se mueve con mucha, mucha inteligencia entre los espacios y es muy bueno con el balón». Por su parte, el portero Jonas Urbig consideró «que la conexión entre Pavlo y Tom funcionó estupendamente. Dirigieron muy bien el juego».

Kimmich, por su parte, tuvo que conformarse con mirar. No solo vio cómo sus dos compañeros del Bayern y Wirtz dejaban su impronta en el juego de Alemania, sino también cómo, poco después, algunos expertos de sobra conocidos volvían a salir de sus escondites para cuestionar la influencia general del futbolista de 31 años en el juego de la selección alemana.

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Una circunstancia que Klopp también criticó claramente antes de la vuelta contra los serbios. «No es tan fácil alegrarse por la actuación de dos jugadores jóvenes (Pavlovic y Bischof; nota de la redacción), y con razón, porque lo hicieron muy bien, cuando luego se construye a partir de ahí el relato de: “¿Y qué significa eso para Kimmich?”», explicó el seleccionador, que recalcó: «¡Nada! Porque Jo Kimmich es un jugador extraordinario. ¡No significa nada!».

Y, como cabía esperar, el viernes por la noche en Belgrado el futbolista del Bayern de Múnich demostró la calidad que tiene y lo importante que aún puede ser para la selección alemana en el futuro. No solo acumuló, como de costumbre, más contactos con el balón y dio más pases que cualquier otro jugador que participó en el partido. En su regreso volvió a erigirse de inmediato en el eje del juego alemán, por el que pasó prácticamente cada ataque peligroso. En pocas palabras: el centro del campo también parece funcionar bastante bien con el capitán.

Getty Images

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Selección alemana: la pugna por el lateral izquierdo está completamente abierta

Mientras que Jürgen Klopp parece haberse decantado por Phillip Treu como nuevo titular en el lateral derecho de la defensa de cuatro —al fin y al cabo, el jugador del Friburgo fue titular en cuatro de los cinco partidos de la Liga de Naciones y cumplió con solidez—, la pugna por el lateral izquierdo está más abierta que nunca.

En teoría, el seleccionador dispone de tres opciones. Al principio, Nathaniel Brown parecía contar claramente con las mejores posibilidades, quizá también por su traspaso en verano del Eintracht Frankfurt al Bayern de Múnich. Al menos, David Raum (RB Leipzig) y Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) tuvieron que esperar su turno en los dos primeros partidos, contra Países Bajos y Grecia. Brown fue el elegido.

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Desde entonces, sin embargo, la situación parece haber cambiado claramente a favor del jugador del Stuttgart. Contra Serbia, Mittelstädt fue titular por segunda vez consecutiva y, también por segunda vez seguida, el futbolista de 29 años firmó un partido realmente bueno. Después de haber dado la asistencia a Florian Wirtz en la ida contra Serbia, Mittelstädt volvió a destacar el viernes.

Justo antes del 1-0, provocó un saque de esquina con una decidida incursión y, apenas unos instantes después, él mismo envió el balón al área. Allí encontró a Kai Havertz, desde quien el balón llegó a su vez al serbio Srdan Babic. Este desvió hacia su propia portería un cabezazo que, en realidad, no iba demasiado ajustado, y lo convirtió en un remate imposible de detener. Mittelstädt participó, además, en muchos de los buenos ataques de Alemania, generó peligro una y otra vez con centros al área rival y tampoco dio motivos de preocupación atrás.

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Al menos por ahora, el jugador del Stuttgart parece haberse adueñado del puesto de lateral izquierdo en la defensa de cuatro. Si Mittelstädt sigue ofreciendo actuaciones tan buenas de forma constante, a Klopp le costará encontrar argumentos para devolver el puesto a Brown o Raum.

IMAGO

Selección alemana: la clasificación actual de la Liga de Naciones