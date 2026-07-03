Nathan Aké deja el Manchester City tras seis años y se reunirá con un compatriota en su nuevo club

Nathan Aké deja el Manchester City tras seis años y ficha por el Fenerbahçe. Con 31 años, el defensa ganó cuatro ligas y una Champions con los citizens.

En Estambul se reencontrará con Dirk Kuijt, asistente de Ismail Kartal.

La temporada pasada perdió protagonismo con Pep Guardiola, lo que aceleró su salida.

En el City ganó cuatro Premier Leagues, una Liga de Campeones, una Supercopa de la UEFA, un Mundial de Clubes, dos FA Cups y una Community Shield.

Llegó en 2020 procedente del Bournemouth por unos 45 millones de euros y se consolidó como titular, aunque la fuerte competencia redujo su protagonismo en los últimos meses.

Esta semana quedó eliminado con Holanda ante Marruecos. Con Ronald Koeman también fue suplente, por detrás de Van Dijk y Van Hecke. En el Mundial fue titular contra Marruecos (1-1) y Túnez (1-3), pero ante Japón y Suecia apenas jugó nueve minutos.