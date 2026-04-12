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NAC BredaImago
Rian Rosendaal

Traducido por

Nassoh salva al NAC Breda en Sittard con un golazo en el tiempo de descuento

Fortuna Sittard vs NAC Breda
Fortuna Sittard
NAC Breda
Eredivisie

El NAC Breda empató 1-1 en el descuento ante el Fortuna Sittard y se mantiene a dos puntos del descenso.

En la primera parte ambos equipos se anularon, aunque el Fortuna ganó fuerza con el paso de los minutos gracias a Kristoffer Peterson y Lance Duijvestijn. El NAC perdió a Lewis Holtby por lesión a los 37 minutos y dio entrada a Mohamed Nassoh.

Sin goles al descanso. Diez minutos después de la reanudación, Neraysho Kasanwirjo centró desde la derecha y Peterson remató desde la izquierda del área. Un duro golpe para el NAC, que necesita los puntos para evitar el descenso directo.

El 1-0 animó a Fortuna, que buscó el segundo con la entrada de Ihattaren y Gladon.

Ihattaren buscó dejar huella con peligrosos saques de esquina, aunque falló en los pases. El reloj corría en contra del NAC, que dio entrada a Moussa Soumano y Pepijn Reulen en los últimos minutos. 

El ansiado empate llegó en el descuento: Nassoh lanzó desde fuera del área y el balón se coló por la esquina izquierda, desatando el alivio de jugadores y aficionados desplazados.

El NAC tendrá otra oportunidad la semana que viene, esta vez en casa contra el Ajax. Después le esperan el FC Utrecht, el sc Heerenveen y el AZ. Una tarea difícil para el equipo, que ocupa los últimos puestos de la tabla, si quiere seguir en la máxima categoría. 

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