Napoli vs. Cagliari, Copa Italia: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Nápoles y Cagliari dejan de lado el campeonato y se preparan para enfrentarse en los octavos de final de la Coppa Italia 2025/2026.

Los azzurri, defensores del último Scudetto, hacen su debut de la temporada en el torneo; los sardos, en cambio, se han ganado el cruce con el equipo de Antonio Conte eliminando a la Virtus Entella y al Frosinone.

En caso de empate en el minuto 90, el reglamento estipula que no se jueguen tiempos suplementarios y que se vaya directamente a los penales (los tiempos extra solo están incluidos en las semifinales y en la final): el ganador de Nápoles-Cagliari, en los cuartos de la Coppa Italia, se enfrentará al equipo que se clasifique al término del partido entre Fiorentina y Como.

A continuación, toda la información sobre el partido, incluida la referente al canal de TV y cobertura en streaming.

Cómo ver Napoli vs Cagliari, Copa Italia 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México aún no hay señal confirmada.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports+ Plus y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Ver en streaming en NordVPNVer aquí

Los derechos de transmisión de la Coppa Italia, en Italia, están en exclusiva por Mediaset. Nápoles-Cagliari de Coppa Italia será visible en directo por TV en Italia Uno y en streaming en Mediaset Infinity y en el sitio de Sport Mediaset, así como utilizando NordVPN.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Napoli-Cagliari: hora de inicio

Si te encuentras en el extranjero, podrías necesitar utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN , te permite establecer una conexión en línea segura durante el streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de las mejores VPN para el streaming deportivo.

El partido se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

México: 11:00

11:00 Argentina: 14:00

14:00 Estados Unidos:12:00 (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

SSC Nápoles contra Cagliari alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager A. Conte Alineación probable Suplentes Manager F. Pisacane

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias sobre el Napoli

El Napoli sigue sin los lesionados Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutiérrez, Lukaku y Meret y con el cambio al 3-4-2-1 ha recuperado las certezas perdidas en las últimas semanas: el cambio de módulo implementado por Conte, por lo tanto, en casa partenopea actualmente representa el camino ideal.

Noticias sobre el Cagliari

Belotti es el único de larga duración en el Cagliari por lo que respecta a la enfermería, de la cual Pisacane espera recuperar pronto tanto a Mazzitelli como a Yerry Mina. Para Zé Pedro, sin embargo, el regreso está previsto para fin de mes.

Forma

Si el Napoli, después del golpe en Bolonia, se ha reagrupado y ha aprovechado la pausa para reorganizar sus ideas y volver a remar de manera uniforme hacia el objetivo, asimilando de la mejor manera el desahogo de Conte, el Cagliari se encuentra lidiando con una larga sequía de victorias: los rossoblú no han conseguido un triunfo desde el 23 de septiembre, es decir, desde el 4-1 al Frosinone en la Coppa Italia. En los 9 enfrentamientos siguientes, 4 empates y 5 derrotas.

Un discurso diametralmente opuesto para los partenopei, que después del revés en el Dall'Ara han derrotado consecutivamente al Atalanta, Qarabag (en la Champions League) y Roma, retomando el liderazgo de la Serie A y relanzando sus posibilidades de clasificación en Europa.

Partidos entre los dos equipos

Los precedentes entre Nápoles y Cagliari son 90, con un saldo que sonríe a los azzurri: 42 victorias contra las 14 de los sardos, mientras que los empates son 34.

Clasificación

Nápoles primero en la clasificación en Serie A, junto al Milan, con 28 puntos; el Cagliari, en cambio, está en la decimoquinta posición con 11 puntos.