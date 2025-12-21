+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Supercopa
team-logoSSC Nápoles
Al-Awwal Park
team-logoBologna
Claudio D'Amato

Napoli vs Bolonia, Supercopa de Italia 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Napoli y Bolonia se disputan la Supercopa Italiana 2025/2026: todo sobre el partido, desde las formaciones hasta el canal de TV y la transmisión en directo de la final.

Acto conclusivo de la Supercopa Italiana 2025/2026, con Napoli y Bolonia en la final que otorgará el trofeo este lunes 22 de diciembre en el Al -Awwal Park a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Sigue aquí en directo el partido Napoli vs Bolonia de la Supercopa de Italia 2025

Después de haber eliminado respectivamente a Milán e Inter, los ganadores del Scudetto y la Copa Italia 2024/2025 se enfrentan en el partido que marcará el epílogo del evento árabe, iniciado el jueves pasado con la primera semifinal entre los azzurri y los rossoneri y continuado el viernes con el otro cruce entre los emiliani y los nerazzurri.

A continuación en GOAL, toda la información sobre la final Napoli vs Bolonia: desde las últimas sobre las formaciones, hasta dónde ver el partido que otorgará la Supercopa en TV y streaming.

¿Cómo ver Napoli vs Bolonia en directo? Canal TV y transmisión en streaming

Final Napoli vs Bolonia: hora de inicio

crest
Supercopa - Supercopa
Al-Awwal Park

El partido inicia a las 20:00 horas, tiempo de España, este lunes 22 de diciembre en el Al -Awwal Park.

  • México: 13:00 horas
  • Argentina: 16:00 horas
  • Estados Unidos: 14:00 horas (tiempo del Este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

SSC Nápoles contra Bologna alineaciones probables

SSC NápolesHome team crest

3-4-2-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestBOL
32
V. Milinkovic-Savic
13
A. Rrahmani
4
A. Buongiorno
31
S. Beukema
37
L. Spinazzola
70
N. Lang
7
David Neres
68
S. Lobotka
22
G. Di Lorenzo
8
S. McTominay
19
R. Hoejlund
13
F. Ravaglia
26
J. Lucumi
14
T. Heggem
2
E. Holm
33
J. Miranda
7
R. Orsolini
19
L. Ferguson
21
J. Odgaard
28
N. Cambiaghi
6
N. Moro
9
S. Castro

4-2-3-1

BOLAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • A. Conte

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • V. Italiano

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias sobre el Napoli

Conte spera di poter recuperare Olivera dal problema al polpaccio e deve fare i conti anche col trauma contusivo al piede di Beukema, in panchina - seppur senza minuti nelle gambe - Lukaku. Non sono stati convocati i lungodegenti Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Meret.

Noticias sobre el Bolonia 

Italiano ha perdido a Bernardeschi, lesionado con el Inter y que tendrá que operarse del hombro. También fuera están Freuler y Skorupski.

Posibles alineaciones del Napoli vs Bolonia

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Entrenador: Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Entrenador: Italiano.

Forma

NAP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/5
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
2/5

BOL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Partidos entre los dos equipos

NAP

Últimos partidos

BOL

1

Victoria

2

Empates

2

Victorias

4

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5
0