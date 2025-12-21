Napoli vs Bolonia, Supercopa de Italia 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Acto conclusivo de la Supercopa Italiana 2025/2026, con Napoli y Bolonia en la final que otorgará el trofeo este lunes 22 de diciembre en el Al -Awwal Park a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Sigue aquí en directo el partido Napoli vs Bolonia de la Supercopa de Italia 2025

Después de haber eliminado respectivamente a Milán e Inter, los ganadores del Scudetto y la Copa Italia 2024/2025 se enfrentan en el partido que marcará el epílogo del evento árabe, iniciado el jueves pasado con la primera semifinal entre los azzurri y los rossoneri y continuado el viernes con el otro cruce entre los emiliani y los nerazzurri.

A continuación en GOAL, toda la información sobre la final Napoli vs Bolonia: desde las últimas sobre las formaciones, hasta dónde ver el partido que otorgará la Supercopa en TV y streaming.

¿Cómo ver Napoli vs Bolonia en directo? Canal TV y transmisión en streaming

Cómo ver en cualquier lugar con una VPN

Final Napoli vs Bolonia: hora de inicio

Si te encuentras en el extranjero, es posible que debas utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN , te permite establecer una conexión en línea segura durante el streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL a las mejores VPN para el streaming deportivo.

El partido inicia a las 20:00 horas, tiempo de España, este lunes 22 de diciembre en el Al -Awwal Park.

México: 13:00 horas

13:00 horas Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos: 14:00 horas (tiempo del Este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias sobre el Napoli

Conte spera di poter recuperare Olivera dal problema al polpaccio e deve fare i conti anche col trauma contusivo al piede di Beukema, in panchina - seppur senza minuti nelle gambe - Lukaku. Non sono stati convocati i lungodegenti Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Meret.

Noticias sobre el Bolonia

Italiano ha perdido a Bernardeschi, lesionado con el Inter y que tendrá que operarse del hombro. También fuera están Freuler y Skorupski.

Posibles alineaciones del Napoli vs Bolonia

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Entrenador: Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Entrenador: Italiano.

Forma

Partidos entre los dos equipos