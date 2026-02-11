Napoli vs. AS Roma, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

No solo Inter-Juve.

La vigesimoquinta jornada de la Serie A ofrece otro gran partido: Napoli-Roma, un auténtico punto de inflexión que podrá decir mucho sobre la carrera por un puesto en la próxima Champions League.

Los azzurri llegan a la cita con un estado de ánimo de montaña rusa, fruto del blitz in extremis logrado en Marassi en liga contra el Genoa el pasado sábado, al que, sin embargo, se ha sumado la eliminación de la Coppa Italia —en los penaltis— a manos del Como.

Los giallorossi, en cambio, llegan reconfortados por la victoria en el monday night ante el Cagliari, que ha aliviado los dolores causados por la derrota en Udine y ha permitido a la Loba volver a engancharse al cuarto puesto.

Alineaciones, canal de TV y cobertura en streaming de Napoli-Roma están entre la información de presentación del duelo.

Cómo ver Napoli vs AS Roma, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Napoli-AS Roma: hora de inicio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

El partido se disputa este domingo 15 de febrero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

SSC Nápoles contra Roma alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager A. Conte Alineación probable Suplentes Manager G. Gasperini

Noticias del Napoli

Conte espera recuperar a McTominay en el centro del campo, donde seguirá faltando Anguissa. Politano, que volvió entrando con el partido en marcha ante el Como, se postula para ser titular. Juan Jesus está sancionado: el central será uno entre Buongiorno y Olivera.

Noticias de la Roma

Enigma Dybala en la Roma: la Joya acelera los plazos y apunta a, como mínimo, entrar en la convocatoria para el duelo con el Napoli. Konè y Robinio Vaz están en vías de recuperación: deberían estar disponibles.

Posibles alineaciones Napoli-Roma

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. Entr. Conte.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Entr. Gasperini.

Forma

Partidos entre los dos equipos

En los 179 enfrentamientos entre el Napoli y la Roma, el balance sonríe a los giallorossi (66 victorias frente a 55), mientras que los empates son 58.

Clasificación