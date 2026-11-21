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Noa Lang responde con hechos a los silbidos de su propia afición.

El entrenador del Napoli, Massimiliano Allegri, le da entrada desde el banquillo en lugar de Leonardo Spinazzola en el minuto 58 del partido en casa contra el Torino, correspondiente a la duodécima jornada de la Serie A.

Recibido entre los silbidos del Estadio Diego Armando Maradona (cuyos aficionados no le perdonan el gesto dirigido a la Curva A para indicar a los seguidores del Napoli que no podía oír sus ánimos durante el anterior partido, empatado contra la Lazio, líder de la clasificación antes del parón de selecciones), el delantero neerlandés entra al campo con la actitud adecuada y, en el minuto 73, participa en la jugada del gol de la victoria por 1-0, marcado por el centrocampista escocés Scott McTominay, a quien el propio Lang habilita con un inteligente pase con el exterior del pie derecho.

Tras el gol, prácticamente todo el banquillo del Napoli se levanta y corre a abrazar a Noa Lang.

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Nacido en 1999, Lang llegó al Napoli procedente del PSV Eindhoven por 27 millones de euros más otros 2 millones en variables y el 10 % de una futura venta en el mercado de verano de 2025.

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Desde entonces ha disputado 40 partidos con el Napoli, con 2 goles, 5 asistencias y 6 tarjetas amarillas.

De enero a junio de 2026 jugó cedido por 2 millones de euros en el Galatasaray de Turquía, donde marcó 2 goles y dio 3 asistencias en 19 partidos.

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Después regresó al Napoli, con el que tiene contrato hasta junio de 2030 y un salario neto de 2,8 millones de euros al año.

Durante esta temporada, Lang ha dedicado buenas palabras a Allegri, mientras que ha confirmado su mala relación con el anterior entrenador, Antonio Conte.

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En cualquier caso, Lang sigue en la rampa de salida de cara al próximo mercado invernal del Napoli.