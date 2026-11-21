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Mala noticia para el Napoli, que pierde por lesión a Antonio Vergara nada más empezar.

El centrocampista ofensivo, alineado como titular por el entrenador Massimiliano Allegri por detrás del delantero centro Rasmus Hojlund, se lesiona tras solo 10 minutos de juego en el partido en casa contra el Torino, correspondiente a la duodécima jornada de la Serie A.

En la jugada en la que el portero brasileño Lucas Perri rechaza el disparo de Matteo Politano, habilitado por un pase de Scott McTominay, Vergara cae al suelo en el área tocándose la pierna izquierda.

Después se tapa la cara con la camiseta para intentar ocultar las lágrimas y se ve obligado a abandonar el campo: en su lugar, Allegri da entrada desde el banquillo al internacional belga Kevin De Bruyne en el minuto 13.

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Vergara deberá someterse a las pruebas pertinentes para determinar el alcance exacto de su lesión muscular en los flexores de la pierna izquierda.

Para el internacional italiano nacido en 2003, se trata de su segundo parón esta temporada tras la lesión en el gemelo sufrida a principios de octubre, que lo mantuvo de baja unos veinte días y le hizo perderse 4 partidos: contra el Frosinone y el Venezia en la Serie A, y contra el Villarreal y el Bodo/Glimt en la Champions League.

Por el otro lado, hacia el final de la primera parte, el Torino pierde por lesión al jugador de banda argelino Rafik Belghali, sustituido en el minuto 40 por el marroquí Zakaria Aboukhlal, a quien el entrenador del Torino, Ignazio Abate, da entrada desde el banquillo.