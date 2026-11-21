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Malas noticias para el Napoli, que pierde muy pronto a Antonio Vergara por lesión.

El centrocampista ofensivo, alineado como titular por el entrenador Massimiliano Allegri por detrás del delantero centro Rasmus Hojlund, se lesiona tras solo 10 minutos de juego en el partido en casa contra el Torino, correspondiente a la duodécima jornada de la Serie A.

En la jugada en la que el portero brasileño Lucas Perri rechaza un disparo de Matteo Politano, habilitado por un pase de Scott McTominay, Vergara cae al suelo dentro del área mientras se toca la pierna izquierda.

Después se cubre el rostro con la camiseta para intentar ocultar las lágrimas y se ve obligado a abandonar el campo: en su lugar, Allegri da entrada desde el banquillo al internacional belga Kevin De Bruyne en el minuto 13.

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Vergara deberá someterse a pruebas para determinar el alcance exacto de su lesión muscular en los flexores de la pierna izquierda.

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Para el internacional italiano nacido en 2003, es su segunda baja de la temporada tras la lesión en el gemelo que sufrió a principios de octubre. Aquella lesión lo mantuvo fuera unos 20 días y le hizo perderse cuatro partidos: ante Frosinone y Venezia en la Serie A, y ante Villarreal y Bodo/Glimt en la Champions League.

Las palabras de Allegri tras el partido: «Se ha lesionado, no sé cuánto tiempo lo perderemos. Lo siento mucho, estaba muy abatido. Creo que ha sido una lesión relacionada con el momento que atraviesa: este año tiene otras responsabilidades, la selección, más presión mental... A veces estas cosas también provocan lesiones».

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EL FÚTBOL DE ALLEGRI - «El fútbol de Allegri no existe. Existe el fútbol de un equipo, el Napoli, en el que tenemos que recuperar jugadores. En estos 10 partidos, salvo un par, como la primera parte contra el Genoa, hemos encajado demasiados goles con facilidad. Esta noche, aparte del disparo desde fuera del área, no hemos concedido remates; hemos defendido mejor por dentro, por donde entraban fácilmente. Y hay que entender que los partidos duran 95 minutos y que toca sufrir: no siempre se puede ganar 3-0 sin que los rivales disparen».

Por su parte, hacia el final de la primera parte, el Torino pierde por lesión al jugador de banda argelino Rafik Belghali, sustituido en el minuto 40 por el marroquí Zakaria Aboukhlal, a quien el entrenador del Torino, Ignazio Abate, da entrada desde el banquillo.