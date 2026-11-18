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Massimiliano Allegri se «juega» el mercado de invierno del Napoli.

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Il Corriere dello Sport escribe que las inversiones del club presidido por Aurelio De Laurentiis en el próximo mercado de fichajes dependerán también de los resultados del subcampeón de Italia: necesita sumar ya 9 puntos en los 3 partidos de Serie A contra Torino, Sassuolo y Lecce, además de dar un golpe en la Champions League ante el Brujas, sin dejar de lado el duelo contra la Fiorentina en la Copa de Italia.

El primer objetivo para reforzar el ataque es Sebastiano Esposito, aunque antes el Sassuolo tendría que ejercer su opción de compra y pagar 10 millones de euros al Cagliari, desde donde llegó cedido.

En ese mismo frente ofensivo se apunta a las salidas del delantero centro italiano Lorenzo Lucca y del extremo neerlandés Noa Lang, aunque se desmiente un supuesto interés de la Lazio , líder de la clasificación.

Además, el Napoli se suma a la Roma en la puja por el inglés del Chelsea Jamie Bynoe-Gittens (nacido en 2004 y exjugador del Borussia Dortmund).

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Para la Roma, además del sueño que representa el brasileño Endrick, del Real Madrid, la alternativa es el alemán Jamie Leweling, del Stuttgart.

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Volviendo al Napoli, para el centro del campo gusta el joven marfileño del Paris FC Patrick Zabi (nacido en 2006).

Hoy se espera en Castel Volturno a dos internacionales: el uruguayo Mathias Olivera, un día antes de lo previsto, y el belga Kevin De Bruyne (en el punto de mira del PSV Eindhoven), que pidió a Allegri un día más de permiso y lo obtuvo.

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Por último, el propio Corriere dello Sport escribe que, en el centro de entrenamiento de Castel Volturno, el director deportivo del Napoli, Giovanni Manna, se reunió con el agente Decio Berman, representante del portero del Coritiba Pedro Morisco (nacido en 2004), convocado por el seleccionador Carlo Ancelotti. Se trata de una idea, de un perfil nuevo que se valorará de cara al futuro.

El contrato de Alex Meret vence en junio de 2027 y, a partir de enero, adquirirá la condición de agente libre ilustre si no renueva, algo que siempre se ha mostrado dispuesto a negociar.

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Por su parte, el serbio Vanja Milinkovic-Savic tiene contrato hasta 2029.

El verano pasado, Manna ya había puesto sus ojos en el portero checo del PSV Eindhoven Matej Kovar (nacido en 2000).