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Podría producirse un efecto dominó en el mercado invernal de centrocampistas. Mientras espera recuperar a los lesionados Khephren Thuram (en enero) y Manuel Locatelli (en marzo), la Juventus busca un refuerzo. En ese sentido, el Nápoles podría echarle una mano, aunque de forma indirecta.

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La Gazzetta dello Sport señala que la Juventus ha sondeado discretamente los planes de Frank Anguissa, cuyo contrato vence en junio y que se muestra muy poco receptivo a la renovación. Las indagaciones apuntan a que el internacional camerunés de 31 años (a quien Luciano Spalletti ya dirigió cuando ganó el título de la Serie A con el Nápoles) no querría esperar al próximo verano y, ya a principios de 2027, buscaría volver al Marsella.

Con su posible llegada, el Marsella querría hacer más llevadera la marcha de Pierre-Emile Hojbjerg, de su misma edad. El consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali, también ha recibido excelentes referencias sobre el internacional danés del técnico italiano Roberto De Zerbi, que lo dirigió en Francia.

Desde el pasado verano, dado que ya lo tuvo a sus órdenes en el Tottenham, el director deportivo de la Fiorentina, Fabio Paratici, intenta convencerlo de que se reúna con él en la Fiorentina, que en enero competirá con la Juve para intentar ficharlo.

Además, la Fiorentina se fija en el central alemán del Birmingham, Phil Neumann (nacido en 1997 y ex del Hannover), como alternativa al portugués de 22 años Tiago Gabriel, del Lecce.

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Mientras tanto, Carnevali sigue moviéndose para intentar adelantarse a la competencia inglesa por Darryl Bakola, centrocampista francés de 18 años del Sassuolo.

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La relación entre ambos clubes es excelente: la valoración corresponde a la cláusula de rescisión (35 millones de euros), aunque se estudia incluir en la operación a un joven de la Juventus Next Gen.

En cuanto al puesto de lateral izquierdo, los dirigentes de la Juventus Massara y Ottolini tienen previstos esta semana varios encuentros de mercado en Milán. También según La Gazzetta dello Sport, el franco-argelino Rayan Ait-Nouri sigue siendo la primera opción y podría salir cedido del Manchester City, seguido del italiano Destiny Udogie, del Tottenham (ex del Udinese), y del español Alejandro Balde, del Barcelona.

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Il Corriere dello Sport añade que el objetivo para la próxima temporada es, en cambio, el italiano Lorenzo Bernasconi, que acaba de ampliar su contrato con el Atalanta hasta junio de 2031.

Tuttosport señala, por su parte, que para el ataque, como alternativa al delantero centro noruego Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid, y al estadounidense Folarin Balogun, del Mónaco, la Juventus tiene en su punto de mira a Gustavo Varela, del Monza, club que a su vez está interesado en el joven extremo ofensivo de la Juventus Antonio Stefano Merola.

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El portugués, ex del Benfica, también interesa al Nápoles, que, sin embargo, según La Gazzetta dello Sport, ya se ha puesto en contacto con el italiano Sebastiano Esposito, actualmente cedido por el Cagliari al Sassuolo con opción de compra por 11 millones de euros y el 15 % de una futura venta.

Il Corriere dello Sport señala, por último, que el Nápoles no quiere traspasar en enero al centrocampista belga Kevin De Bruyne, pretendido por el PSV Eindhoven.