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Vanja Milinkovic Savic NapoliGetty Images

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Nápoles, el Hull City se lanza a por Milinkovic-Savic: De Laurentiis pide 18 millones de euros

SSC Nápoles

Nápoles: Milinkovic-Savic, a punto de marcharse tras apenas doce meses desde su llegada procedente del Torino; no entra en los planes de Allegri

El futuro del nuevo suplente de Alex Meret depende de la posible salida de Vanja Milinkovic-Savic. El portero serbio debería llegar a Dimaro para el inicio de la pretemporada, pero sigue en negociaciones con el Hull City. Al Napoli le interesan Kovar, del PSV, y Falcone, del Lecce.  El principal escollo radica en las condiciones de la operación. El Nápoles apuesta por una venta definitiva de Vanja o por una cesión con opción de compra obligatoria, y valora el traspaso del portero en unos 18 millones de euros, según informa el Corriere dello Sport.

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