Nápoles, el Hull City se lanza a por Milinkovic-Savic: De Laurentiis pide 18 millones de euros

El futuro del nuevo suplente de Alex Meret depende de la posible salida de Vanja Milinkovic-Savic. El portero serbio debería llegar a Dimaro para el inicio de la pretemporada, pero sigue en negociaciones con el Hull City. Al Napoli le interesan Kovar, del PSV, y Falcone, del Lecce. El principal escollo radica en las condiciones de la operación. El Nápoles apuesta por una venta definitiva de Vanja o por una cesión con opción de compra obligatoria, y valora el traspaso del portero en unos 18 millones de euros, según informa el Corriere dello Sport.