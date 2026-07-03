Nápoles, comienza la era Allegri: el quinto título de liga de los azzurri se paga a 6,00

Ya es oficial: Massimiliano Allegri es el nuevo entrenador del Nápoles. Es el último gran fichaje del presidente Aurelio De Laurentiis, que vuelve a elegir al técnico de Livorno para sustituir a Antonio Conte, como ya hizo en la Juventus en la temporada 2014/15. Los aficionados azzurri sueñan con que, como entonces, Max celebre el título liguero, que sería el tercero en cinco años para el club. Para Sisal y Snai, la cuota del Nápoles campeón es de 6,00, solo por detrás del Inter, vigente campeón, con 1,90.





Ahora su prioridad será moldear la plantilla a su imagen y semejanza. El objetivo número uno es Adrien Rabiot, a quien ya dirigió en Juventus y Milan. Su fichaje se paga a 2,25. En defensa, el gran objetivo es Cristian Romero (Tottenham), cotizado a 6,00, misma cuota que Oumar Solet (Udinese) y Giorgio Scalvini (Atalanta). En el centro del campo, con Lobotka en la salida (3,25), se suman los libres Kessié (5,00) y Goretzka (6,00). En ataque busca extremos: Alejandro Garnacho y Karim Adeyemi, ambos a 6 veces la apuesta.