Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El Nápoles tiene prácticamente cerrado su primer fichaje para el mercado de enero. Se trata del brasileño Pedro Morisco, portero del Coritiba y de la selección brasileña, nacido en 2004. Así lo informa Il Mattino. El fichaje se cerrará por una cifra de entre 8 y 10 millones de euros.

El guardameta de 22 años, al que Carlo Ancelotti dio recientemente la titularidad con Brasil en el amistoso contra la India, está a punto de firmar un contrato de cinco años para convertirse en el segundo portero brasileño de la historia del club, después de Rafael Cabral.

Según Il Mattino, los agentes Decio Berman y André Curya ya han iniciado los contactos decisivos con el director deportivo Giovanni Manna en Castel Volturno. El último escollo es el porcentaje de una futura venta que el Nápoles no querría ceder.

En cuanto a los otros porteros del Nápoles, cabe recordar que Alex Meret, cuyo contrato acaba al final de la temporada, está lesionado y volverá en febrero, mientras que Vanja Milinković-Savić, con contrato hasta 2029, no acaba de convencer a Max Allegri como portero titular.

Anuncios Anuncios

Morisco, nacido en 2004, solo ha jugado en el Coritiba a lo largo de su carrera, con 100 partidos y 87 goles encajados. Con la selección brasileña suma hasta ahora dos partidos y tres goles encajados. En cuanto a títulos, Morisco ganó con el Coritiba el campeonato brasileño de Serie B en 2025.