Nández le contestó a su representante: "Lo importante es lo que diga yo y yo estoy feliz en Boca"

Pablo Betancourt dijo que hay una posibilidad de que el uruguayo se vaya a jugar a Inglaterra y al uruguayo no le gustó nada.

Desde hace un tiempo ya que el futuro de Nahitan Nández es una incógnita. Boca debió hacer un esfuerzo grande para retenerlo en el último mercado de pases y sabe que es probable que en éste vuelvan por él desde Europa. Así lo aseguró Pablo Bentancourt, su representante, quien fue rápidamente desmentido por el uruguayo.

"De los clubes que he hablado en Europa, él me manifestó que quiere jugar con Bielsa. Tenemos relación con ellos y para Nahitan sería un placer. Igual, no hay nada cerrado y hay que esperar por una oferta real. No es un jugador para la Serie B", había dicho Bentancourt en Gol de Vestuario. Además, le metió presión a la dirigencia del Xeneize en general y a Nicolás Burdisso en particular. "Ellos saben que se puede ir en cualquier momento y que si no se llega a un acuerdo por un nuevo contrato, hay un riesgo de ser transferido. Si aparece algo importante para él y para el club, será transferido", advirtió.

Sin embargo, el propio jugador salió a responder en Instagram los dichos de su representante y aseguró que él no está pensando en irse. "Estoy contento y conforme en el club. Si llega una oferta que le sirva al club y a mi, lo hablarán las partes pertinentes", dijo. Luego, previo al partido ante , volvió a mandarle un mensaje: "No he hablado con él, tengo poco diálogo. Lo que importa es lo que diga yo y yo estoy feliz en Boca. Después, si hablan es tema de los que hablen".