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¿Qué pasó realmente entre Romelu Lukaku y la federación belga de fútbol? El delantero nacido en 1993, que jugó en el Inter, la Roma y el Nápoles, anunció su adiós a la selección tras la victoria ante Italia en la última jornada de la fase de grupos de la Nations League. Pero detrás de su decisión podría haber mucho más. Nadie esperaba una decisión tan drástica, sobre todo porque hace apenas unos meses el delantero formado en el Anderlecht se había marcado como objetivo el Mundial de 2030.

Está claro que algo se ha roto, como reconoció su excompañero Radja Nainggolan, que declaró en el pódcast Ongefilterd: «Hablé con Romelu durante una hora por teléfono. Me contó muchas cosas que no puedo repetir y os aseguro que pronto soltará una bomba. Puedo confirmaros que había problemas entre él y algunos miembros de la selección. No puedo añadir nada más, será él quien lo aclare».

Después añadió: «No puedo hablar por él, pero puedo deciros que se ha sentido herido. Está decepcionado y enfadado por muchas cosas. Pronto sabremos cuáles son los verdaderos problemas».

Según publican en Bélgica, Lukaku, que se recuperó de su lesión en un tiempo récord para estar en el Mundial con los Diablos Rojos, no se llevaba bien con el nuevo seleccionador, Mark van Bommel, para quien era una segunda opción.

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Para Big Rom, eso fue una afrenta: el actual delantero del Fenerbahce no se considera una alternativa a nadie. Y menos aún de antemano. El máximo goleador de la historia de Bélgica, con 94 goles, no se ha sentido respetado ni valorado. Pero habrá que esperar a sus declaraciones para tener una idea más clara. Según Nainggolan, llegarán pronto.