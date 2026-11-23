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Romelu Lukaku «aún va a soltar una bomba» sobre su repentina salida de la selección de Bélgica, según cuenta su excompañero Radja Nainggolan en el pódcast Ongefilterd Voetbal.

El lunes de la semana pasada, Lukaku anunció por sorpresa en las redes sociales que dejaba la selección de Bélgica. La noticia sorprendió incluso al seleccionador Mark van Bommel.

El delantero se convirtió en los últimos años en el máximo goleador histórico de su país. Marcó 94 goles con la selección, al menos 53 más que cualquier otro belga. Kevin De Bruyne ocupa el segundo puesto con 41 tantos.

Según Het Laatste Nieuws, la decisión de dejar la selección de Bélgica se debió al papel de suplente que le había asignado Van Bommel.

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«Le costaba mucho aceptar su papel de suplente con los Diablos Rojos y la noticia de que empezaría en el banquillo contra Turquía fue la gota que colmó el vaso».

Ahora Nainggolan ha echado más leña al fuego. Según el exinternacional, que jugó, entre otros equipos, en el AS Roma y el Royal Antwerp, Lukaku aún va a destapar muchos trapos sucios.

«Hablé una hora por teléfono con Lukaku. Me dijo que solo puedo decir que va a hacer estallar una bomba. Así que todavía habrá novedades», comenzó Nainggolan.

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«Porque había problemas internos entre él y algunas personas. No voy a decir nada más al respecto. Es algo que contará él mismo».

«No puedo hablar de cómo se sentía. Sí estaba algo amargado, decepcionado y frustrado por muchas cosas. Pronto sabremos cuáles eran los verdaderos problemas», concluyó.