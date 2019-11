Nahuel Guzmán está en duda para enfrentar al América

El guardameta salió lesionado del partido ante Juárez y corre el peligro de no jugar la ida de los cuartos de final.

Nahuel Guzmán ha sido una de las piezas más importantes en los últimos años para los Tigres. El guardameta argentino únicamente permitió 14 goles en este Apertura 2019, sin embargo, su participación podría terminar antes de lo esperado.

Ante Juárez, el portero no pudo terminar el último partido del torneo y tuvo que salir de la cancha para ceder su lugar a Guido Pizarro al ya no contar con cambios. Aunque no se ha informado la gravedad de la lesión, el cuerpo médico del club indicó que se trataba de un tema muscular.

La portería es uno de los sectores más estables en el cuadro felino. Tigres cuenta con una de las mejores defensas del campeonato, pero ese registro se debe en gran parte gracias a Nahuel. Su ausencia, podría modificar el desarrollo del partido ante un América que buscará sacar la mayor ventaja posible del Azteca en la ida.

Eduardo Fernández y Miguel Ortega son los suplentes de Guzmán, pero cuentan con nula experiencia en . Entre los dos suman cuatro partidos defendiendo la portería de Tigres en .