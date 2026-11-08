¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
Anuncios
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1085534487.jpgIMAGO
Mohamed Saeed
Traducido por

¿Nagelsmann o Howe? La cúpula del Manchester United, dividida sobre quién debe ser el próximo entrenador mientras el futuro de Michael Carrick está en el aire

Sigue a GOAL en Google

El Manchester United se encuentra en una encrucijada decisiva, con la directiva dividida sobre quién debe dirigir al equipo en el futuro. Aunque Michael Carrick sigue al frente del banquillo por ahora, la amenaza del descenso ha desatado un intenso debate interno sobre la posibilidad de fichar a un sustituto de renombre.

Anuncios

División interna sobre los posibles sucesores

En los despachos de Old Trafford existe actualmente una importante discrepancia sobre el rumbo que debe tomar el club a largo plazo en el banquillo. Mientras los resultados en las competiciones nacionales siguen sin mejorar, se cree que el director de captación del Manchester United, Christopher Vivell, apuesta por el nombramiento de Julian Nagelsmann.

Algunos consideran que el exentrenador del Bayern de Múnich y exseleccionador de Alemania tiene la capacidad táctica de élite necesaria para modernizar la plantilla. Sin embargo, según se informa, el director técnico Jason Wilcox se inclina por un perfil diferente y prefiere la experiencia en la Premier League del exentrenador del Newcastle United Eddie Howe, como señala SportBible.

Esta división en la cúpula llega en un momento en el que otros grandes candidatos parecen descartados. Antonio Conte se ha distanciado públicamente de un regreso a los banquillos tras su salida del Nápoles, mientras que el exseleccionador de Inglaterra Gareth Southgate ha indicado que no busca volver a entrenar de inmediato.

No hay una alternativa clara a Carrick

Pese a los crecientes rumores sobre su puesto, existe la sensación de que la directiva del United duda a la hora de tomar una decisión sin tener un plan concreto. El reconocido periodista David Ornstein ha ofrecido una actualización poco alentadora sobre la situación y ha sugerido que la falta de medidas por parte de la directiva hasta ahora indica que quiere que el actual equipo técnico revierta la situación. «Creo que la verdad aquí, en Old Trafford, es que quieren que Carrick tenga éxito», declaró en USA Network. «Si quisieran destituirlo y hacer un cambio, creo que ya lo habrían hecho y habrían encontrado una solución provisional».

Anuncios
Anuncios

La situación sigue siendo inestable, especialmente después de que el United cayera recientemente a la zona de descenso de la Premier League tras el reciente éxito del Nottingham Forest. Aunque una dramática victoria por 3-2 ante la Roma en la Champions League supuso un respiro temporal y elevó la moral de la plantilla, la trayectoria en las competiciones nacionales sigue preocupando mucho a la afición.

Related Topics

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

Ornstein añadió: «Con el resultado de entre semana ante la Roma, mejoró el ánimo, y veremos qué pasa hoy contra el Aston Villa. La verdad es que aquí, en Old Trafford, no hay un plan firme sobre qué hacer si deciden introducir un cambio».

Carrick mantiene la concentración pese a la incertidumbre

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Por su parte, Carrick intenta mantener la normalidad pese al intenso escrutinio. El entrenador ha hablado con franqueza de su comunicación con los propietarios del club y ha admitido que no ha recibido ninguna garantía concreta sobre la continuidad en su puesto. «No. Seguimos con absoluta normalidad», respondió a los periodistas cuando le preguntaron si había recibido garantías. «Pase lo que pase en cuanto al partido, pasará, y tenemos que prepararnos bien. Tengo ganas de que llegue. La otra noche dije que, antes del partido [contra la Roma], tenía muchas ganas de jugarlo. Y era verdad».

Anuncios

Carrick sigue confiando en que la afición de Old Trafford apoye al equipo durante este periodo turbulento y señaló que los seguidores deberían estar «animados y sentirse bien ante lo que podrían ver». Aunque tiene previsto seguir entrenando durante el parón de selecciones con los jugadores que no estén convocados, sabe que el resultado ante el Aston Villa podría determinar si seguirá en el club cuando regrese la plantilla.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

Ver perfil del autor