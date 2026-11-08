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El Manchester United se encuentra en una encrucijada decisiva, con la directiva dividida sobre quién debe dirigir al equipo en el futuro. Aunque Michael Carrick sigue al frente del banquillo por ahora, la amenaza del descenso ha desatado un intenso debate interno sobre la posibilidad de fichar a un sustituto de renombre.

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División interna sobre los posibles sucesores

En los despachos de Old Trafford existe actualmente una importante discrepancia sobre el rumbo que debe tomar el club a largo plazo en el banquillo. Mientras los resultados en las competiciones nacionales siguen sin mejorar, se cree que el director de captación del Manchester United, Christopher Vivell, apuesta por el nombramiento de Julian Nagelsmann.

Algunos consideran que el exentrenador del Bayern de Múnich y exseleccionador de Alemania tiene la capacidad táctica de élite necesaria para modernizar la plantilla. Sin embargo, según se informa, el director técnico Jason Wilcox se inclina por un perfil diferente y prefiere la experiencia en la Premier League del exentrenador del Newcastle United Eddie Howe, como señala SportBible.

Esta división en la cúpula llega en un momento en el que otros grandes candidatos parecen descartados. Antonio Conte se ha distanciado públicamente de un regreso a los banquillos tras su salida del Nápoles, mientras que el exseleccionador de Inglaterra Gareth Southgate ha indicado que no busca volver a entrenar de inmediato.

No hay una alternativa clara a Carrick

Pese a los crecientes rumores sobre su puesto, existe la sensación de que la directiva del United duda a la hora de tomar una decisión sin tener un plan concreto. El reconocido periodista David Ornstein ha ofrecido una actualización poco alentadora sobre la situación y ha sugerido que la falta de medidas por parte de la directiva hasta ahora indica que quiere que el actual equipo técnico revierta la situación. «Creo que la verdad aquí, en Old Trafford, es que quieren que Carrick tenga éxito», declaró en USA Network. «Si quisieran destituirlo y hacer un cambio, creo que ya lo habrían hecho y habrían encontrado una solución provisional».

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La situación sigue siendo inestable, especialmente después de que el United cayera recientemente a la zona de descenso de la Premier League tras el reciente éxito del Nottingham Forest. Aunque una dramática victoria por 3-2 ante la Roma en la Champions League supuso un respiro temporal y elevó la moral de la plantilla, la trayectoria en las competiciones nacionales sigue preocupando mucho a la afición.

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Ornstein añadió: «Con el resultado de entre semana ante la Roma, mejoró el ánimo, y veremos qué pasa hoy contra el Aston Villa. La verdad es que aquí, en Old Trafford, no hay un plan firme sobre qué hacer si deciden introducir un cambio».

Carrick mantiene la concentración pese a la incertidumbre

Getty Images

Por su parte, Carrick intenta mantener la normalidad pese al intenso escrutinio. El entrenador ha hablado con franqueza de su comunicación con los propietarios del club y ha admitido que no ha recibido ninguna garantía concreta sobre la continuidad en su puesto. «No. Seguimos con absoluta normalidad», respondió a los periodistas cuando le preguntaron si había recibido garantías. «Pase lo que pase en cuanto al partido, pasará, y tenemos que prepararnos bien. Tengo ganas de que llegue. La otra noche dije que, antes del partido [contra la Roma], tenía muchas ganas de jugarlo. Y era verdad».

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Carrick sigue confiando en que la afición de Old Trafford apoye al equipo durante este periodo turbulento y señaló que los seguidores deberían estar «animados y sentirse bien ante lo que podrían ver». Aunque tiene previsto seguir entrenando durante el parón de selecciones con los jugadores que no estén convocados, sabe que el resultado ante el Aston Villa podría determinar si seguirá en el club cuando regrese la plantilla.