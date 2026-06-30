Nagelsmann: ¡Lo que ha hecho el árbitro marroquí es un auténtico escándalo!

Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, tildó de «escándalo» la anulación del gol de Jonathan Tah en el Mundial ante Paraguay (1-1, 4-4 en penaltis).

Jonathan Tah pensó que había clasificado a Alemania a octavos ante Paraguay en el estadio Boston, pero terminó siendo el culpable de la derrota.

En el minuto 102, el central del Bayern Múnich saltó alto para cabecear un córner de Nathaniel Brown y batir al portero.

Tah celebró con entusiasmo lo que parecía el gol de la victoria, pero su alegría se esfumó cuando el árbitro marroquí Jalal Jaid anuló el tanto.

Nagelsmann declaró en ZDF: «Es un auténtico escándalo». ¿El motivo? Una leve falta de Valdemar Anton sobre el portero Orlando Gil; aunque el guardameta se levantó al instante, el árbitro consideró que le había obstaculizado.

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, estalló tras el partido: «No es solo un escándalo, es un escándalo en todos los sentidos... No hubo falta alguna».