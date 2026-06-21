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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Nagelsmann: «Estoy de acuerdo con Tuchel... ¡Me da la sensación de que me están grabando el vello de la nariz!»

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T. Tuchel
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Nagelsmann destacó la gran presencia de los medios de comunicación en los partidos

Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, criticó aspectos organizativos tras vencer 2-1 a Costa de Marfil el sábado en la segunda jornada del Mundial 2026.

En la rueda de prensa posterior, criticó que los fotógrafos se colocaran cerca del banquillo durante el himno, pues, a su juicio, eso dificultaba la comunicación del cuerpo técnico con los jugadores en un momento emotivo e importante. Coincidió así con su compatriota Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra.

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El joven entrenador declaró a la cadena alemana «sportschau»: «Estoy de acuerdo con Thomas Tuchel, es un momento muy emotivo estar en contacto con los jugadores mientras suena el himno nacional».

Y añadió: «Lo que llama la atención es lo cerca que están esos fotógrafos; siempre tengo la sensación de que ese enorme objetivo capta hasta los pelos de mi nariz, ¡desde solo un centímetro!».

Nagelsmann añadió: «Hay soluciones mejores. También es importante que los jugadores vean al cuerpo técnico, nos vean cantar el himno y animarles al final».

Luego llegan más ánimos y solo veo fotógrafos; hay tanta gente cerca que apenas se ve nada».

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