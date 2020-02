Nagelsmann, a por todas: "Respeto a Mourinho pero no renunciamos a nada"

El técnico del Leipzig habla en Goal y DAZN antes de visitar al Tottenham y advierte que "la eliminatoria está al 50%".

Julian Nagelsmann concedió una entrevista a la división alemana de Goal y DAZN en la que repasa varias cuestiones de actualidad. De esta forma, el técnico de un Leipzig que esta noche visitará al de José Mourinho en la ida de los octavos de final de la , se refiere a esta eliminatoria y a cómo el portugués fue uno de sus primeros mentores.

Mourinho. "Durante su época en el porto me formó, permitió a Deco y compañía jugar excepcionalmente bien al fútbol y de una forma algo más ofensiva a como lo ha hecho más tarde. Cómo ganó la UEFA y la Champions League un año después contra el Mónaco con un equipo importante en pero no tanto en Europa fue impresionante. En esa época era muy joven y no tenía experiencia como futbolista de élite como sí puedo tener yo. Fue muy bonito para mí aprender de él y copiarle algunas cosas. Después tuvo éxito internacional en todos los clubes a los que dirigió. Advertía que es un entrenador que sabe ganar eliminatorias. Es uno de los mejores y le importa poco el glamour, pone el resultado por encima de todo y si gana títulos es evidente que no se equivoca".

Klopp. "Klopp también se ha desarrollado enormemente. Demuestra que todavía existe ese fútbol de incursión que lo distingue aunque a menudo surge de la posesión de la pelota".

Guardiola. "Cuando Pep jugó este fútbol increíblemente atractivo y multifacético en con esta ingeniosa circulación de balón se escribió mucho y se habló pero la verdadera locura era en la presión. La mayoría de los oponentes nunca tenían la pelota durante más de cinco segundos antes de ser aplastados por esta máquina. Luego, por supuesto, fue sobresaliente en términos de fútbol, pero la clave era contrarrestar al rival".



Referente. "Quien más me formó fue Thomas Tuchel. Por la simple razón de que él era mi propio entrenador y el intercambio fue mucho más intenso. Puedo decir fácilmente cómo piensa. Hay grandes paralelismos con la idea de fútbol de Guardiola. Dominio en todas las fases del juego: ese sería el gran titular para ello. En pocas palabras, se trata de la conciencia de que el fútbol no es solo conquistar la posesión sino que hay que darle un enfoque holístico para desarrollar soluciones en todas las fases del juego. Personalmente experimenté qué ejercicios hacía Tuchel en el entrenamiento y eso me formó por lo que también tengo un enfoque similar. Tuchel lo hizo de manera completamente diferente a los demás".

Leipzig. "Tenemos que crecer sanos, ese es el punto crucial. El ejemplo de Dani Olmo muestra que podemos hacer algunas transferencias que otros clubes no pueden hacer. Pero financieramente, todavía estamos a millas de distancia de Bayern y Dortmund. En el siguiente paso, tenemos que llegar a la Liga de Campeones con convicción cada año. Y, sobre todo, no debemos cometer el error que otros clubes han cometido con más frecuencia en el pasado. Es decir, vivir por encima de sus posibilidades durante un año y luego derrumbarse al año siguiente. Bayern y Dortmund son equipos de talla mundial y nosotros somos un club muy joven. Por supuesto, no podemos seguir el ritmo de los clubes que han estado en el mercado durante décadas".

El interés en Haaland. "Ahí tampoco pudimos seguir el ritmo aunque no creo que Haaland haya visto una perspectiva mucho más amplia en Dortmund de la que hubiera tenido con nosotros. Quizás incluso tiene menos competencia en el Dortmund de la que hubiera tenido con nosotros. La pregunta será, ¿hasta cuándo podremos mantenernos aquí? Soy alguien que respeta y acepta totalmente que no podemos anular nuestra estructura salarial para un jugador y ya en el experimenté eso de una manera mucho más extrema".

Tottenham. "También intentaremos poner nuestro estilo en el campo contra el Tottenham. No nos quedaremos atrás y esperamos lo mejor. No nos vemos claramente peores que Tottenham. Los Spurs pueden tener una ligera ventaja en términos de calidad individual pero tampoco han ofrecido un rendimiento demasiado regular esta temporada. Si mantenemos nuestra alegría en el campo tendremos la oportunidad de progresar. Nuestros muchachos están ansiosos por llegar a cuartos de final así que no creo que haya un favorito. Es un duelo 50:50. También será importante para nosotros que no consideremos el partido de ida de forma aislada. Por supuesto, el resultado del partido de ida tiene un gran impacto en el partido de vuelta, pero tenemos que pensar cuidadosamente sobre cómo queremos abordar ambos juegos de antemano".