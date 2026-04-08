El vicepresidente de la Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Faustino Varela Monteiro, rompió su silencio y anunció su oposición a la controvertida decisión emitida por la comisión de trasladar la sede del título de la Copa Africana de Naciones 2025 de Senegal a Marruecos.

Aunque la selección senegalesa logró la victoria en el terreno de juego por 1-0 en la final disputada el pasado 18 de enero en Rabat, la Comisión de Apelación dictó el 17 de marzo una decisión que consideró a Marruecos vencedor por 3-0.

La decisión de la Comisión de Apelación llegó tras la presentación por parte de la Federación Marroquí de Fútbol de un recurso contra la victoria de Senegal, debido a la retirada temporal de los jugadores de los Leones de la Teranga del terreno de juego, basándose en los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo.

Por su parte, la Federación Senegalesa presentó un recurso contra la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y se espera el fallo definitivo en los próximos meses.

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Un nuevo informe sobre el caso reveló que el vicepresidente de la Comisión de Apelación votó en contra del traslado del título.

Según indicó la plataforma Sport News Africa, el documento que explica los fundamentos del fallo mostró que el dirigente caboverdiano fue la única voz disidente, frente a 3 votos que apoyaron anular la victoria de Senegal en el terreno de juego.

Faustino Monteiro confirmó, en declaraciones al periódico senegalés “L’Observateur”: “Estoy en contra de la decisión de quitarle el título a Senegal y coronar a Marruecos”.

Monteiro considera que, incluso en caso de una posible infracción de los reglamentos de la CAF, concretamente de los artículos 82 y 84, ello no impidió que el partido se completara hasta el final; por lo tanto, la victoria de Senegal debe seguir vigente y no ser susceptible de cambio.

Añadió: “Los hechos consignados en los informes de los oficiales del partido se consideran verdaderos y precisos hasta que se demuestre lo contrario. En caso de contradicción, el informe del árbitro sigue siendo la referencia suprema dentro del terreno de juego”.

Montero no se detuvo ahí, sino que señaló que la probabilidad de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo intervenga para reevaluar los hechos del partido parece muy baja, lo que podría significar una decisión a favor de Senegal.

Y explicó: «El TAS no volverá a examinar una decisión tomada dentro del terreno de juego, a menos que existan pruebas de arbitrariedad o mala fe, aunque la decisión parezca errónea al revisarla posteriormente».

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