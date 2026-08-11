El internacional portugués Rafael Leao, estrella del Milan, envió un mensaje directo a través de su cuenta de Instagram, poniendo fin a las especulaciones que le rodean.

El Milan valora al extremo portugués en unos 50 millones de euros, cifra que se convierte en un obstáculo para los clubes que desean fichar a Leao este verano, con el Galatasaray a la cabeza, que se movió recientemente en un intento de convencer al Milan de dejarlo marchar.

Asimismo, el periódico The Sun informó anteriormente que Leao entró en los planes del Arsenal, después de que se desvanecieran sus esperanzas de fichar a Vinicius Junior, quien renovó su contrato con el Real Madrid.

Según el sitio web del periodista Gianluca Di Marzio, Rafael Leao escribió a través de su cuenta de Instagram: "Mi único pensamiento es el terreno de juego, estoy concentrado en dar lo máximo de mí en cada partido y en cada sesión de entrenamiento".

Y añadió el jugador portugués: "Solo para evitar cualquier tipo de especulación y noticias incorrectas, reafirmo que desde hace tiempo he confiado la gestión de todos mis asuntos e intereses de forma exclusiva a mi familia y a mi abogado".

Y prosiguió: "Ninguna otra parte tiene derecho a hablar en mi nombre. Mi concentración está puesta en los próximos objetivos".

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La temporada de Leao

Rafael Leao trabaja actualmente en prepararse de la mejor manera posible para su séptima temporada con el Milan. La trayectoria del jugador portugués con el conjunto italiano ha vivido etapas dispares entre el brillo y el declive.

Leao, nacido en 1999, seguirá presente en la historia del club gracias a su contribución en la conquista del título de la Serie A en la temporada 2021-2022, cuando lideró a sus compañeros hacia el título tras marcar 11 goles y dar 10 asistencias.

En cuanto a la temporada pasada, el jugador tuvo dificultades para dejar su huella de la manera esperada y fue objeto de críticas por parte de la afición del Milan. El dueño de la camiseta número 10 terminó la temporada con 9 goles y 3 asistencias en 29 partidos, mientras que el equipo fracasó en asegurar su plaza en la Liga de Campeones.