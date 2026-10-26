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El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, ha admitido que quizá ningún jugador pueda igualar el legendario impacto de Mohamed Salah en Anfield. Sin embargo, el defensa neerlandés confía en que el nuevo y costoso tridente ofensivo del club por fin empieza a encontrar su ritmo en la era posterior a Salah.

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La sombra de una leyenda en Anfield

Van Dijk, encargado de liderar este equipo renovado, es plenamente consciente de la magnitud de lo que Salah logró durante su etapa repleta de títulos en Inglaterra. El delantero egipcio se marchó en verano, un año antes de que terminara su contrato, tras una campaña decepcionante. Dejó tras de sí numerosos récords goleadores y ya ha marcado 10 goles en 13 partidos con su nuevo club, el Trabzonspor. Al hablar de su excompañero, el defensa destacó que la extraordinaria regularidad del «rey egipcio» es algo poco habitual en el fútbol actual.

Al reflexionar sobre el vacío que dejó su excompañero, Van Dijk hizo una valoración sincera de la situación que afronta la plantilla. «Creo que esa es la realidad. Lo que Mo ha hecho durante tantos años como extremo no creo que pueda repetirlo nadie», afirmó Van Dijk. «Ojalá ocurra, pero lo que hizo fue increíble. Lo mismo vale para Sadio [Mane] y Bobby [Roberto Firmino]. Ojalá vuelva a suceder y trabajamos para ello, pero ahora les toca a otros dar un paso adelante», añadió en declaraciones recogidas por ESPN.

Una inversión de 364 millones de libras empieza a dar frutos

La reciente victoria del Liverpool por 2-0 ante el Brighton fue la prueba más clara hasta ahora de que la estrategia de fichajes del club está dando frutos. El trío de ataque formado por Alexander Isak, Bradley Barcola y Florian Wirtz, con el apoyo de Cody Gakpo, supuso una inversión conjunta de aproximadamente 364 millones de libras durante los dos últimos mercados estivales. Ante el Brighton, este costoso cuarteto mostró por fin la cohesión, la fluidez y el entendimiento que indican que el ataque renovado ya se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta en la Premier League.

Isak alcanzó los seis goles en otros tantos partidos de liga tras una asistencia de Barcola, aprovechando el impulso generado cuando un remate desviado de Wirtz abrió el marcador. A lo largo del encuentro, la nueva línea ofensiva mostró señales claras de estar consolidando su entendimiento táctico.

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Dejar atrás la época dorada

Para muchos aficionados, la marcha del célebre trío de ataque formado por Salah, Mane y Firmino pareció poner fin a una era imposible de superar. Durante la última década, aquel formidable trío encabezó la época dorada del Liverpool, en la que el club ganó dos títulos de la Premier League, conquistó una Champions League, alcanzó otras dos finales y sumó numerosos títulos de copa nacionales.

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Van Dijk explicó que la cultura del club no permite añorar a las estrellas que se han marchado, por mucho que hayan aportado. «Siempre podemos pensar que antes todo era mejor, pero esa no es la mentalidad que debería tener un club como el Liverpool, y no creo que lo haya sido nunca», señaló el defensa. «El club siempre seguirá adelante en algún momento y siempre habrá jugadores que brillen y rindan para él. Les corresponde a los que están aquí ahora demostrarlo cada tres o cuatro días».

La regularidad, el próximo gran reto

Aunque la victoria ante el Brighton situó al Liverpool entre los cuatro primeros y le permitió dejar la portería a cero por cuarta vez esta campaña en competiciones nacionales, el reto ahora es mantener ese nivel de rendimiento.

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El internacional neerlandés terminó con un mensaje de ánimo para sus compañeros más jóvenes, que aún se están adaptando a la Premier League. «El segundo gol fue de mucha calidad, pero esta temporada ya ha habido muchos momentos en los que han jugado muy bien», afirmó. «En un club como el Liverpool hay que hacerlo cada tres o cuatro días. Ese es siempre el reto, pero es un reto bonito. Estoy bastante seguro de que todo irá bien».