Un informe de prensa alabó este lunes la actuación de Andriy Lunin, portero del Real Madrid, en el partido contra el Barcelona, disputado ayer, y que el conjunto blanco se adjudicó por dos goles a uno.

Ayer se decidió apostar por Lunin, tras confirmarse la ausencia de Thibaut Courtois en el encuentro, debido a su enfermedad, algo que inquietó a los aficionados del Real Madrid.

Pero Lunin ofreció un nivel destacado y mostró una personalidad sobresaliente en el partido que terminó con la victoria del Real Madrid.

El diario "Marca" señaló: "En las páginas dedicadas al Real Madrid, dentro de la sección: los superhéroes las 24 horas, encontrarás el nombre de Andriy Lunin y su número de teléfono".

Y añadió: "Cuando Thibaut Courtois llegó a Valdebebas con fiebre y sintiéndose indispuesto, lo que le impidió viajar a Barcelona, Mourinho envió un mensaje al ucraniano pidiéndole que se pusiera los guantes y la ropa de trabajo y se preparara para una misión especial: ser titular en el Clásico".

Y continuó: "Lunin estuvo brillante en ello. Pese al gol de Raphinha, la actuación del portero ucraniano en el Camp Nou fue histórica, y recibió grandes elogios por su asombrosa parada al disparo de Gerard Martín que salvó al Real Madrid".

Sobre su parada sobrehumana, dijo: "Me gusta la frase de Nuno (entrenador de porteros): un buen entrenamiento, pues se trata del trabajo diario".

El primer abrazo de Mourinho tras el Clásico

"Ya me has hecho dos preguntas, y ninguna de ellas es sobre Lunin, pero si hubiéramos perdido aquí por errores de Lunin, la primera pregunta sería sobre él", bromeó así Mourinho en la rueda de prensa, antes de correr a abrazar a su portero en cuanto Martínez Munuera pitó el final.

El entrenador del Real Madrid elogió a su portero suplente diciendo: "Todo lo que le dije fue que no se entrena para sentarse en el banquillo. Hizo un partido muy tranquilo y equilibrado. Tenemos al mejor portero del mundo, pero hoy ninguno de nosotros se entristeció por la ausencia de Thibaut. El equipo está muy unido, incluso en los momentos difíciles".

Su capacidad de estar a la altura del desafío y convertirse en un superhéroe en las situaciones críticas despierta la admiración incluso de sus compañeros de equipo. Valverde dijo: "No hay palabras para describir lo que hizo Lunin hoy y lo que hace cada día. Es cierto que tiene menos minutos de juego por la presencia de Thibaut, pero siempre da lo mejor de sí con una actitud positiva, y eso demuestra que cuando le llega su turno, está preparado".

Además, se le considera un amuleto de buena suerte en los partidos de Clásico. El encuentro disputado en el estadio Camp Nou fue el quinto para él contra el Barcelona, y ha ganado cuatro de ellos.