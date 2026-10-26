«¡Nadie lloró antes del partido!»: Jose Mourinho elogia al héroe Andriy Lunin tras su exhibición magistral en el Clásico

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El portero del Real Madrid Andriy Lunin firmó una actuación sobresaliente en sustitución de Thibaut Courtois y realizó una parada milagrosa que ayudó a asegurar la victoria por 2-1 ante el Barcelona en el Clásico. Tanto Jose Mourinho como el capitán Fede Valverde destacaron el profesionalismo diario del ucraniano.

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Lunin da un paso al frente en la gran cita para frenar al Barcelona

Andriy Lunin firmó una actuación memorable bajo palos en la victoria del Real Madrid por 2-1 ante el Barcelona en el Camp Nou. En sustitución del lesionado Thibaut Courtois, el guardameta ucraniano realizó varias intervenciones decisivas para mantener la ventaja del Madrid.

Su acción más destacada llegó en el minuto 66, cuando hizo una parada prodigiosa para detener un cabezazo de Gerard Martin a bocajarro tras un córner.

La sangre fría de Lunin permitió al Real Madrid llevarse los tres puntos a domicilio.

Mourinho y Valverde elogian la preparación del portero

Tras el partido, Jose Mourinho elogió la mentalidad de Lunin al tener que salir desde el banquillo. «Lo único que le dije a Lunin antes del partido fue: “Entrenas para jugar, no para sentarte en el banquillo. Sal y juega”», reveló Mourinho.

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«Jugó un partido muy equilibrado y sereno... Ninguno de nosotros lloró antes del partido porque Thibaut no jugara».

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El capitán Fede Valverde añadió: «No hay palabras para describir lo que hizo hoy... Siempre trabaja sin hacer ruido y lo da todo».

El portero ucraniano revela el secreto de sus paradas decisivas

Tras el encuentro, Lunin atribuyó su capacidad de reacción bajo presión al trabajo diario con el entrenador de porteros Nuno. «La disciplina y la actitud fueron claves porque el Barcelona tuvo más posesión», explicó Lunin.

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«Nuno siempre dice “bien entrenado” y creo que es por el trabajo diario».

«Cuando el partido es difícil... hay que saber sufrir, gestionar el partido y ser un equipo hasta el final», añadió.

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Lunin refuerza la fortaleza del Real Madrid en la portería

La brillante actuación de Lunin volvió a poner de relieve la excepcional profundidad de la plantilla del Real Madrid en la portería para los grandes partidos.

El ucraniano sigue preparado para jugar cuando Mourinho lo necesite durante la recuperación de Courtois.

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