En El Partidazo de Cope, Canizares cargó contra el teatrillo de Vinicius en la victoria del Real por 2-1 en campo del Espanyol de Barcelona en el estreno liguero del pasado fin de semana. El atacante del conjunto blanco cayó varias veces dentro del área y reclamó en vano penalti en cada una de ellas.

Canizares tomó el comportamiento de Vinicius sobre el terreno de juego como motivo para poner en duda su valor para un equipo: "Este verano hubo un debate. Le quedaba un año de contrato, si venderlo o no. Lo que te da futbolísticamente en comparación con lo que te quita. ¿Sabes qué pasaba? Nadie lo quiere", aventuró el exguardameta, de 56 años, que disputó un total de 55 partidos oficiales con el Real en la década de 1990 y que después se convirtió en un icono del Valencia CF (1998 a 2008), al considerar que a Vinicius sencillamente le faltaban opciones para una posible salida de Madrid.

"Nadie quiere a un jugador así en su club. Y no creo que tuviera ninguna oferta", prosiguió Canizares. "El Real Madrid se vio obligado y tuvo que renovarle el contrato, porque seguramente ningún club se puso en contacto con él o con su representante, ya que nadie quiere a un jugador con estas características. Bueno, quizá un club más pequeño... Newcastle", añadió el exportero internacional español, que fue 46 veces internacional.

¿Tentó el Arsenal a Vinicius Junior con una oferta récord?

La renovación del contrato de Vinicius, que anteriormente expiraba en 2027, se prolongó durante mucho tiempo y desde hace año y medio era regularmente uno de los temas dominantes en la capital española. Como el Real supuestamente no quería satisfacer las presuntas exigencias salariales desorbitadas del jugador de 26 años, las negociaciones se habrían detenido temporalmente. Sin embargo, al final ambas partes volvieron a acercarse y a principios de agosto Vinicius amplió su contrato a largo plazo hasta 2032.

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Además de los poderosos clubes saudíes, recientemente también habría existido interés por parte del Arsenal. Según informaciones de los medios, el campeón inglés incluso habría estado dispuesto a convertir a Vinicius en el jugador mejor pagado de la historia del club para llevárselo de Madrid a Londres. Por lo demás, los rumores en torno a Vinicius han sido más bien escasos en los últimos meses, lo que también se debe a que sencillamente solo unos pocos clubes en el mundo estarían en condiciones económicas de fichar al internacional brasileño.

El nuevo entrenador del Real, Jose Mourinho, por su parte, se posicionó de forma muy visible del lado de su estrella tras el nuevo revuelo en torno a Vinicius en el partido contra el Espanyol. "Vini no es un santo, pero lo que le hacen es demasiado", subrayó Mourinho tras la ajustada victoria a domicilio del sábado por la noche, y fue tajante sobre el trato a Vinicius en los estadios rivales: "Vivimos en una era social de antiacoso. Con Vini seguimos todavía en la fase del acoso, ya sea por parte del rival o por parte del público. Tenemos que educarle de la mejor manera posible y prepararle de la mejor manera posible para ello".