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El portero del Real Madrid Thibaut Courtois ha mostrado todo su apoyo a su compañero Kylian Mbappé en la carrera por el Balón de Oro y ha asegurado que el francés no tiene rival como mejor jugador del mundo. El guardameta belga también ha aprovechado para cuestionar la coherencia del proceso de votación y ha señalado que los criterios para otorgar el premio individual más prestigioso del fútbol siguen resultando confusos tanto para los jugadores como para los aficionados.

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Courtois defiende a Mbappe por encima de Lamine Yamal

Courtois ha avivado el debate antes de la próxima ceremonia del Balón de Oro al insistir en que Mbappe es el candidato que más merece el trofeo. El portero del Real Madrid sostuvo que, aunque los títulos colectivos suelen influir en los votantes, ningún jugador ha alcanzado individualmente el nivel del capitán francés durante la última temporada.

Mbappe firmó un Mundial estelar: terminó como máximo goleador del torneo con 10 goles y se convirtió en su máximo goleador histórico. A nivel de clubes, el delantero francés registró cifras sensacionales la pasada temporada, con 42 goles en 44 partidos con el Real Madrid. Sin embargo, no haber conquistado ningún título colectivo durante la campaña podría perjudicar seriamente sus opciones de ganar el Balón de Oro.

«Creo que Kylian lo merece, pero la gente vota según su propia lógica», declaró Courtois a DAZN. «¿Elegimos a alguien que ha ganado títulos o a alguien que ha estado por encima de todos los demás durante toda la temporada, aunque no haya ganado nada? Pienso especialmente en Kylian. Creo que, individualmente, nadie ha sido mejor que Kylian, pero, por desgracia, no hemos ganado nada a nivel colectivo».

Courtois cuestiona los criterios de votación del Balón de Oro

El veterano portero no se limitó a elogiar a su compañero; también examinó las últimas ediciones del premio. Courtois señaló que los éxitos de Yamal con España y el Barcelona lo convierten en un rival formidable, pese a que Mbappe presenta mejores cifras goleadoras y un mejor rendimiento en el Mundial.

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Yamal disfrutó de un año repleto de títulos: ganó LaLiga con el Barcelona la pasada temporada y después ayudó a España a conquistar el Mundial durante el verano. El joven prodigio marcó 24 goles la pasada campaña y ya suma 10 en lo que va de esta, lo que afianza su condición de uno de los favoritos para llevarse el codiciado premio.

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«Para mí, Lamine Yamal hizo un Mundial ligeramente peor, pero se proclamó campeón del mundo, ganó LaLiga con el Barcelona y tuvo un buen año», dijo Courtois. También se refirió a la ceremonia de 2024, en la que Rodri se llevó el premio por delante de los madridistas Vinicius Jr. y Dani Carvajal. «No me pareció que hubiera sido su mejor año, aunque ganó la Eurocopa con España. El año anterior, cuando el City ganó la Champions League, creo que habría merecido ganarlo», añadió el portero.

Getty Images

Renovación de contrato y futuro en el Real Madrid

Más allá de los premios, Courtois dio buenas noticias sobre su futuro en el Santiago Bernabéu. Con su contrato actual próximo a expirar en el verano de 2027, ya hay conversaciones en marcha para garantizar que el belga siga siendo el portero titular del club durante los próximos años.

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«Aún no está cerrado. En principio, debería resolverse pronto. No hay ningún problema. Simplemente tenemos que encontrar un momento para que mi agente y mi padre hablen de los últimos detalles», explicó Courtois. El exjugador del Chelsea dejó claro que no tiene intención de abandonar la capital española a corto plazo: «Quiero quedarme aquí mucho tiempo y estoy haciendo todo lo posible para que así sea».

Regreso a Bélgica y perspectivas internacionales

Courtois también habló de su compleja relación con la selección belga. Tras tomarse un descanso después del Mundial, reveló que lo habían eliminado de los canales de comunicación del equipo. «Me han echado del grupo de WhatsApp de los jugadores. Ese grupo se utiliza para comunicar información, como los detalles de los entrenamientos. Hay algunos mensajes de vez en cuando, pero no muchos», admitió. Pese a ello, sigue siendo optimista sobre un posible regreso bajo la nueva dirección de Mark van Bommel y se ha ofrecido a volver a estar disponible para la selección ya en noviembre.

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El portero insiste en que no necesita tener garantizada la titularidad para regresar a la selección belga y confía en sus capacidades para recuperar su puesto. «Nunca me he incorporado a la selección dando por hecho que jugaría automáticamente. Conozco mis cualidades y sé que puedo ser importante para el equipo», afirmó. «Nadie tiene que garantizarme la titularidad. Si Senne Lammens, Maarten Vandevoordt o Mike Penders han trabajado duro y el seleccionador prefiere ponerlos a jugar, no hay ningún problema. No me molesta en absoluto».