«Ahí tengo simplemente una opinión distinta a la suya. No sé qué tiene que ver eso con un “friendly takeover”», respondió Watzke, presidente del Borussia Dortmund y vicepresidente de la DFB, en una entrevista con RTL y Sky, en referencia a unas declaraciones recientes de Hoeneß.

El patrón del Bayern había criticado, entre otras cosas, que el nuevo seleccionador Jürgen Klopp se haya llevado consigo a su asesor Marc Kosicke y le haya asignado un papel importante en el equipo de la DFB. «Toda la historia me parece un “friendly takeover”. Klopp y compañía se han adueñado de la DFB, y eso me parece mal», protestó Hoeneß también en RTL y Sky.

«Los dos últimos seleccionadores llegaron desde el Bayern de Múnich : con Julian Nagelsmann y Hansi Flick. Entonces tampoco nadie dijo que eso fuera un friendly takeover del Bayern de Múnich», replicó ahora Watzke. «Eso ya me parece un poco demasiado. Y que a un entrenador con la reputación de Jürgen Klopp también se le conceda un cierto margen de maniobra, así son las cosas. Uli lo sabe mejor que nadie», defendió la decisión de acceder a la exigencia de Klopp de querer tener a su asesor Kosicke imperiosamente a su lado en la sucesión de Julian Nagelsmann, que dimitió tras el decepcionante Mundial. La denominación oficial del puesto de Kosicke es «segundo entrenador para estrategia, desarrollo e innovación».

Tras las críticas a la DFB: Uli Hoeneß y Marc Kosicke habrían hablado por teléfono

La entrevista de Hoeneß ya había provocado una reacción por parte de la DFB inmediatamente después; según un informe de Sky, el hombre de 74 años y Kosicke ya habrían limado asperezas. Ambos se conocen desde hace tiempo, entre otras cosas porque el experto en marketing Kosicke participó en 2008 en la elaboración del eslogan «Mia san Mia» del Bayern. Según Sky, entre él y Hoeneß hubo una conversación telefónica conciliadora, que transcurrió bien y de manera constructiva.

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Klopp, que ha firmado con la DFB hasta después del Mundial de 2030, meanwhile ha comenzado con intensidad en su nuevo cargo, asumido oficialmente el 15 de agosto. Según Sky, buscó explícitamente la comunicación con los entrenadores de clubes más importantes del país; de acuerdo con esa información, ya hubo conversaciones muy extensas con Niko Kovac (Borussia Dortmund), Vincent Kompany (Bayern de Múnich) y Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart).

Equipo de la DFB: la iniciativa de Jürgen Klopp habría sido muy bien recibida por Vincent Kompany y compañía

En ellas, Klopp les hizo saber lo importante que es su respectivo papel para todo el país futbolístico y cuánto quiere valorar en el futuro mantener un buen intercambio con ellos. El nuevo seleccionador también habría pedido indicaciones de Kovac, Kompany y compañía sobre cuáles de sus jugadores están haciendo méritos para una convocatoria con el equipo de la DFB y qué talentos jóvenes de sus respectivos clubes tienen el mayor potencial. Se dice que las conversaciones con Klopp fueron muy bien recibidas por los entrenadores de clubes.

Además, según Sky, Klopp también se puso en contacto con casi todos los seleccionadores alemanes de categorías inferiores y los integró, destacó su gran responsabilidad y la importancia de sus tareas, reforzando así el sentimiento de unidad. «Esa profunda depresión que todos sentimos después de tener que volvernos pronto a casa casi se ha convertido en euforia en Alemania. La gente vuelve a ilusionarse. También se vuelve a hablar de la selección de forma positiva», ve Watzke públicamente ya un efecto Klopp.

El técnico de 59 años dará a conocer su primera convocatoria el 17 de septiembre y, siete días después, Klopp debutará como seleccionador en el partido de la Nations League en Países Bajos ante el nuevo Bondscoach Xavi. El estreno de Klopp en casa será después el 27 de septiembre en Augsburgo contra Grecia.