En el Al-Ahly no se trata solo de fichajes: es un proyecto técnico liderado por el entrenador alemán Matthias Jaissle, dispuesto a prescindir de estrellas que no encajen en su filosofía.

En las últimas semanas se ha vinculado al club con la salida de varias estrellas, empezando por el argelino Riyad Mahrez, cuyo contrato fue rescindido, Tampoco renovó a Frank Kessié y podrían marcharse Iván Toney y Roger Ibáñez, pues ahora prima la adecuación al proyecto sobre el valor del jugador.

Esta libertad refuerza su proyecto, pero también expone al club a un riesgo: si triunfa, su prestigio crecerá; si fracasa, será el primero en ser señalado.

Un proyecto que no se rige por los nombres

Desde su llegada, Yaisle ha mostrado apego a sus ideas tácticas, pero ahora busca un equipo que presione alto y mantenga la posesión durante los 90 minutos.

Este estilo exige futbolistas con gran preparación física y capacidad de presionar sin pausa, lo que obliga al cuerpo técnico a reevaluar a toda la plantilla.

Así, la popularidad ya no garantiza la permanencia: la clave es si el jugador puede cumplir con lo que pide el entrenador.

Así se perfilan los contornos de una revolución técnica que podría suponer la salida de nombres que hasta hace poco eran pilares del equipo.

Sacrificar a las estrellas… un riesgo calculado

Desprenderse de Mahrez y Kessié no fue sencillo, pero envió un mensaje claro: el proyecto está por encima de cualquier estrella, por grande que sea su valor técnico o comercial.

Lo mismo ocurre con los rumores sobre Kessié, Tony e Ibáñez: la directiva ha dado a Yaisle poder total para construir el equipo que necesita, no el que piden las gradas.

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Pero prescindir de tanta experiencia supone un riesgo, pues son jugadores de gran calidad capaces de decidir partidos, aunque no encajen tácticamente.

Por eso, cada fichaje deberá asumir esa responsabilidad y demostrar que el nuevo proyecto merece la pena.

Entre el éxito y el fracaso

Si Yaisle construye un sistema campeón, sus decisiones parecerán valientes y visionarias.

Pero si el Al-Ahly tropieza, resurgirán las dudas: de «¿por qué se fue Mahrez?» a «¿fue un error?», y de «¿por qué se marcharon Kessié o Tony?» a «¿quién los reemplazará?».

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En el fútbol, solo los resultados determinan si una decisión es acertada o errónea; por eso, Yaisle no solo apuesta por un nuevo estilo de juego, sino también por su futuro en el Al-Ahly.

Por ello, los próximos meses serán los más duros de su trayectoria, pues su proyecto no solo cambia el estilo de juego, sino toda la identidad del equipo.

Una bomba de relojería en el Al-Ahly

El Al-Ahly podría iniciar una etapa histórica si el proyecto funciona, pero, al mismo tiempo, maneja una bomba de relojería: prescindir de sus estrellas no permite marcha atrás.

Si logra un equipo más agresivo, compenetrado e imponente, triunfará; de lo contrario, esas decisiones le perseguirán con cada derrota.

La próxima temporada, pues, será la prueba definitiva no solo para los jugadores, sino para la filosofía de Yaisle: el sistema por encima de los nombres.