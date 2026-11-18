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El director deportivo del Barcelona, Deco, ha abordado las especulaciones que desde hace tiempo rodean el estado físico de Frenkie de Jong y la gestión interna de sus recientes problemas de lesiones. Al hablar sobre la recuperación del internacional neerlandés, descartó los rumores de fricciones entre el jugador y la directiva por las decisiones médicas.

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Deco aclara la polémica sobre la operación

La situación de De Jong se convirtió en un importante tema de debate tras el Mundial, en el que el centrocampista representó a Países Bajos pese a arrastrar un problema importante de rodilla. Más tarde se supo que había sufrido una rotura del ligamento lateral interno, un diagnóstico que el club no confirmó hasta que De Jong regresó de unas vacaciones de 13 días en Ibiza después del torneo. Esa secuencia dio pie a informaciones sobre el malestar de la directiva del Barcelona por la transparencia del jugador y su posterior decisión de evitar el quirófano.

Sin embargo, Deco ha querido zanjar la polémica e insiste en que la relación sigue siendo profesional y respetuosa. «No hubo ningún malestar», explicó en una entrevista con Catalunya Radio. El director deportivo señaló que De Jong ya se había enfrentado a un dilema similar por una lesión de tobillo, para la que también prefirió un tratamiento conservador a una intervención quirúrgica. El club decidió respetar su autonomía en ambas ocasiones y dio prioridad a que el jugador se sintiera cómodo con las decisiones sobre su cuerpo y su recuperación, en lugar de imponerle un tratamiento médico.

Las lesiones de De Jong

Deco recalcó que, aunque el personal médico del club, encabezado por el doctor Ricard Pruna y el fisioterapeuta jefe Raul Martinez, ofrece asesoramiento especializado, la decisión final suele corresponder al deportista. «Frenkie es un jugador al que le gusta pensar y tomar sus propias decisiones. El club no impone nada; es una cuestión de salud. Nadie se ha enfadado con él», afirmó Deco.

De Jong se retiró de la convocatoria de Países Bajos durante el parón internacional más reciente debido a una lesión y se perdió la derrota de su selección por 5-0 ante Alemania en la Liga de Naciones . En total, el centrocampista ha disputado cuatro partidos con el Barcelona esta temporada.

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Deco reclama una plantilla más amplia

En relación con las lesiones, Deco también subrayó la importancia de contar con una plantilla repleta de jugadores de calidad para afrontar las exigencias del fútbol moderno. «Cuando no hay muchos jugadores, nos quejamos. Si los hay, también nos quejamos. El último ganador de la Champions League, el PSG, tiene cuatro partidos menos de liga y siempre acaba fuerte. El fútbol actual tiene cuatro partidos oficiales con la selección después del Mundial. La exigencia es alta. Es cuestión de gestionar las cargas de trabajo, pero necesitas 20 o 22 jugadores de primer nivel», dijo.

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Deco destacó después cómo la falta de profundidad de la plantilla podría afectar a la capacidad del Barcelona para competir en varias competiciones y sugirió que contar con más opciones quizá le habría ayudado a no quedarse fuera de la final de la Copa del Rey del año pasado. «Con una plantilla más amplia, no sé si nos habríamos quedado fuera de la final de la Copa del Rey del año pasado. El Barça no puede permitirse no tener jugadores de primer nivel. Si solo tenemos 14 o 15, nos faltan efectivos para competir por LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey. Puede que ahora haya cierta frustración, pero así son las cosas, mala suerte», añadió.

El Barcelona prepara una semana intensa desde el liderato

El Barcelona se prepara para recibir al Villarreal el domingo antes de viajar para enfrentarse al Sabah el miércoles en la Champions League. El Barça lidera actualmente la clasificación de LaLiga con 33 puntos, tres más que el Real Madrid, segundo clasificado.