Nadie está a salvo en el Chelsea... El mercado de fichajes amenaza a las grandes estrellas

El Chelsea ha tenido una semana intensa en el mercado: fichajes, renovaciones y una lista de posibles salidas, todo dentro de su plan de reconstrucción para la nueva temporada. Mientras busca reforzar todas las líneas, la directiva trabaja en reducir la plantilla mediante ventas o cesiones.

El canterano Tyreke George ha fichado por el Everton por 18 millones de libras, que podrían subir a 24 millones por variables, más un 15 % de un futuro traspaso.

Además, el Real Madrid ha desmentido su interés en el centrocampista argentino Enzo Fernández, lo que pone fin a los rumores de su fichaje.

Además, el suizo Granit Xhaka rechazó al Chelsea al confirmar su deseo de permanecer en el Sunderland, pese a la oferta londinense de 8 millones de libras.

En fichajes, el Chelsea cerró su primer refuerzo: el defensa italiano Marco Balestra, del Atalanta. La dirección lo considera una apuesta de presente y futuro, no solo un fichaje para la cantera. El Chelsea busca competencia en todas las posiciones, no solo acumular jugadores.

Llega tras una temporada excepcional con el Cagliari, donde fue elegido mejor defensa de la Serie A tras jugar 38 partidos y ser titular en 34.

A sus 21 años, el club confía en su margen de mejora y espera que sume muchos minutos la próxima temporada, según «The Athletic».

En el campo se espera que aporte un plus ofensivo, sobre todo con Reece James cada vez más retrasado como centrocampista o central derecho, mientras el futuro de Malo Gusto sigue siendo incierto por el interés del Manchester City y otros clubes.

Las posiciones que busca reforzar el Chelsea

El Chelsea negocia con el Rayo Vallecano el fichaje del lateral izquierdo Pep Chavarría, de 28 años.

Además, busca un central y Maxence Lacroix (Crystal Palace) y Jacobo Ramón (Como) son los favoritos.

Además, sigue la pista de Morgan Rogers (Aston Villa) por su polivalencia ofensiva, aunque su fichaje se antoja caro por la resistencia del club inglés y la competencia.

Tras la decisión del Sunderland de retener a Granit Xhaka, el Chelsea ha descartado volver a pujar por él y espera anunciar pronto a Valentin Barco, procedente del Estrasburgo.

Jugadores que podrían marcharse

El Chelsea valorará ofertas por el extremo argentino Alejandro Garnacho, fichado hace un año al Manchester United por 40 millones de libras. El club solo aceptará una transferencia definitiva, dado el interés de dos equipos de la Liga de Campeones.

El defensa Trevoh Chalobah podría venderse por 35 millones de libras, tras rechazar dos ofertas del Como, y se prefiere ceder al joven Mamadou Sarr a un club de la Premier League antes que enviarlo al extranjero.

El centrocampista André Santos también está en la lista de transferibles si llega una oferta adecuada, igual que Enzo Fernández y Malo Justo, valorados en 120 y 75 millones de libras, respectivamente.

En cambio, no se contempla la salida de João Pedro, muy valorado en el club, aunque se espera que otro delantero se marche este verano. El cuerpo técnico aún no define el papel de Nicolás Jackson, William Delap y Emmanuel Emiaga, mientras que se prevé la salida de Marc Joyo, ya sea cedido o traspasado.

También se ofrecen los centrales Benoît Badiashile y Axel Disasi, así como el portero suplente Philip Jorgensen. Además, negocia la venta de Gaja Slonina y David Fofana, y la cesión de Kendry Báez, David Washington, Caleb Wiley y Shumaira Mehuka para que sumen minutos y experiencia.