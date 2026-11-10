Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, continúa ordenando los asuntos del club blanco de cara a la próxima etapa, en una serie de movimientos destinados a asegurar la continuidad de su proyecto directivo incluso después de su salida del cargo, situando a la leyenda del tenis español Rafael Nadal en el círculo de los posibles candidatos a asumir la presidencia en el futuro, además de reforzar la influencia de un grupo de figuras cercanas a él dentro de la estructura directiva.

El plan de Pérez no se detiene en el aspecto directivo, ya que también trabaja en un proyecto para reestructurar institucionalmente al Real Madrid, orientado a proporcionar una liquidez financiera que alcanza los mil millones de euros, manteniendo la independencia del club y sin convertirlo en una sociedad anónima deportiva.

El diario catalán Sport, citando al periódico español El Periódico, informó de que Pérez calificó la decisión de incorporar a Nadal a la junta directiva del Real Madrid, el 4 de noviembre, como una «jugada genial», en alusión a la importancia del momento y al impacto de este paso en el futuro del club, quedando pendiente ratificar el nombramiento del exestrella del tenis durante la asamblea general prevista para el 21 de noviembre.

El diario considera que la llegada de Nadal a la junta directiva representa un golpe a las aspiraciones del empresario Enrique Riquelme, que obtuvo el 35% de los votos en las últimas elecciones y aspiraba a competir con Pérez por la presidencia del club, pero el presidente del Real Madrid busca preparar un sucesor que goce de su confianza y garantice la continuidad de su visión a largo plazo.

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Nadal necesita cumplir el requisito de poseer la membresía del Real Madrid durante 20 años para poder presentarse a la presidencia, algo que logrará en 2031, un año después del final del nuevo mandato de Pérez; además, toda candidatura electoral debe presentar un aval bancario no inferior al 15% del presupuesto de gastos del club.

En el marco de la reordenación de los centros de influencia, destaca el nombre del marroquí Anas Laghrari como una de las figuras más cercanas a Pérez, tras haber desempeñado un papel importante en los asuntos estratégicos y financieros, especialmente en la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, mientras que Bernd Reichart asumió un papel destacado en la gestión de los asuntos comerciales, incluidos los patrocinios globales, la explotación del estadio y las actividades comerciales, bajo la supervisión del director general José Ángel Sánchez.

El informe también señaló la creciente presencia de miembros de la familia Pérez dentro del entorno del club, entre ellos su nieto Eduardo Pérez Ortiz, que trabaja en el ámbito de las inversiones y las operaciones estratégicas, junto a su hijo Florentino Junior y su hermano Enrique, vicepresidente de la junta directiva.

A nivel financiero, el plan más destacado de Pérez consiste en reestructurar la situación institucional del Real Madrid mediante la venta de una participación minoritaria a inversores financieros a cambio de mil millones de euros, sin otorgarles el control del club ni convertirlo en una sociedad anónima deportiva, barajándose los nombres de las empresas Sixth Street y entidades vinculadas al multimillonario Bernard Arnault entre las partes que podrían participar en la inversión.

Pérez había prometido convocar una asamblea general extraordinaria para debatir el proyecto, pero este paso aún no se ha dado, y se espera que la asamblea general del 21 de noviembre se centre en el nombramiento de Nadal, sin debatir la reestructuración, algo que inquieta a algunos socios del club.

Por el contrario, el Real Madrid recibió un impulso económico después de que el ayuntamiento de Madrid reconociera la existencia de un error en la recalificación de los terrenos de la ciudad deportiva, lo que elevará los beneficios vinculados a ese asunto de 1,46 millones de euros a 98,6 millones de euros.