Compartir Sigue a GOAL en Google

En una jornada excepcional que combina cifras récord y decisiones históricas, el Real Madrid se dispone a abrir una nueva página en su relación con una de las mayores leyendas del deporte mundial. El español Rafael Nadal está a las puertas de incorporarse oficialmente a la Junta Directiva del club blanco, un paso que refleja la profundidad de su vínculo con el conjunto merengue y que le otorga un nuevo papel dentro de la institución de la que siempre se ha declarado enamorado.

Anuncios

La jornada no se limita al homenaje a uno de los mejores tenistas de la historia, ya que la Asamblea General del club también repasará un balance económico sin precedentes: el Real Madrid ha superado la barrera de los 1.000 millones de euros de ingresos por tercer año consecutivo y se prevé que alcance una nueva cifra récord durante la presente temporada.

Rafael Nadal ocupa un lugar excepcional dentro del club. No es un socio cualquiera desde que recibió la condición de socio de honor en 2011, y suele dejarse ver en el palco presidencial del estadio Santiago Bernabéu cuando acude a seguir al equipo.

Sin embargo, la relación entre la leyenda del tenis y el club blanco se dispone a dar un nuevo giro, después de que se decidiera someter su nombramiento como miembro de la Junta Directiva a ratificación en la Asamblea General Extraordinaria, prevista para la mañana del sábado en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas.

Todas las miradas estarán puestas en el único punto del orden del día de la sesión extraordinaria: la propuesta de la Junta Directiva de ratificar el nombramiento de Rafael Nadal Parera como nuevo miembro, conforme al artículo 46 de los Estatutos del club, según informó el diario español «AS».

Anuncios Anuncios

De este modo, Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, se convertirá en el vigésimo miembro de la Junta Directiva que preside Florentino Pérez e iniciará un nuevo capítulo en su relación con el Real Madrid, después de que su nombre haya estado ligado durante mucho tiempo al club como uno de sus aficionados más destacados.

Related Topics

Este nombramiento será el acontecimiento más destacado de la primera Asamblea General que celebra Pérez desde su reelección como presidente del club el pasado 6 de junio.

Los miembros de la Junta Directiva ya habían aprobado el nombramiento de Nadal en una reunión celebrada el 4 de noviembre, en la que elogiaron una personalidad que va más allá de sus logros deportivos, así como su talento, su tesón, su capacidad de sacrificio y su espíritu competitivo, además de su humildad, su respeto a los rivales y su compromiso con los valores humanos.

Anuncios

La Junta subrayó que estas cualidades forman parte esencial de la identidad del Real Madrid y señaló que Nadal ha encarnado y defendido esos principios a lo largo de toda su carrera deportiva, hasta convertirse en un modelo a seguir para millones de personas en todo el mundo, dentro y fuera de las pistas.

Pérez presenta un balance económico récord

Antes del esperado momento del homenaje a Nadal se celebrará la Asamblea General Ordinaria, que incluye varios asuntos importantes, empezando por el informe anual del presidente del club, Florentino Pérez.

Anuncios

Se espera que Pérez repase los acontecimientos más destacados del último año y aborde los asuntos de actualidad que ocupan a la directiva del Real Madrid, antes de pasar al apartado económico, que deja nuevas cifras récord.

Según las cuentas presentadas por la Junta Directiva, el Real Madrid cerró la temporada 2025-2026 con un beneficio de 26,3 millones de euros, lo que supone su vigesimosexto año consecutivo con resultados económicos positivos desde el año 2000.

Anuncios

Asimismo, los ingresos del club alcanzaron los 1.221 millones de euros, mientras que su patrimonio neto se situó en 624,4 millones de euros, en una continuidad del éxito de su política económica y comercial pese a los desafíos a los que se enfrenta la industria del fútbol.

Estas cifras cobran una relevancia añadida después de que el club blanco haya superado la barrera de los 1.000 millones de euros de ingresos por tercera temporada consecutiva, a la espera de dar un nuevo salto durante el presente curso.

Anuncios

1.400 millones de euros: la nueva ambición del Madrid

El Real Madrid no se conforma con los récords alcanzados. El nuevo presupuesto, que se someterá a votación y aprobación de los socios, prevé que los ingresos lleguen a los 1.400 millones de euros en la temporada 2026-2027.

Para alcanzar este objetivo, el club confía en gran medida en el estadio Santiago Bernabéu, que sigue reforzando su capacidad comercial y de ocio después de que la directiva invirtiera 60 millones de euros adicionales en su remodelación durante la pasada temporada.

Anuncios

El estadio está ya cerca de funcionar a pleno rendimiento, con la finalización de varios proyectos e instalaciones nuevas, la más reciente de ellas la apertura la semana pasada de la pasarela «Skywalk Bernabéu», situada sobre el terreno de juego.

Se espera que esta pasarela se convierta en uno de los principales atractivos turísticos de la capital española durante la temporada navideña, sobre todo con una experiencia de ocio en colaboración con la empresa «Kurios», inspirada en uno de los espectáculos más famosos del Cirque du Soleil.

Anuncios

Así, el Real Madrid sigue apostando por rentabilizar sus instalaciones deportivas y convertirlas en múltiples fuentes de ingresos, lo que refuerza su posición económica y le da mayor capacidad para competir dentro y fuera del terreno de juego.

Pérez homenajea a quienes forjaron la historia

Al margen de los preparativos de la Asamblea General, Florentino Pérez recibió el viernes en el palco presidencial del estadio Santiago Bernabéu a los miembros del «Club de los 100», que reúne a los socios más antiguos del Real Madrid, durante la tradicional comida anual.

Anuncios

Al encuentro asistieron el presidente de honor, José Martínez, conocido como «Pirri», y varios miembros de la Junta Directiva, además del director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, y el director de fútbol, Santiago Solari.

También estuvieron presentes varias exestrellas del club, entre ellas Roberto Carlos, Paco Buyo, Agustín Rodríguez, Felipe Reyes y Fernando Romay.

Anuncios

Pérez dirigió un mensaje de reconocimiento a los socios y destacó que este encuentro tiene un significado especial porque reúne a personas que representan la esencia de la grandeza del Real Madrid, ya que han transmitido de generación en generación el orgullo de pertenecer al club.

El presidente del club añadió: «Quiero daros las gracias por toda una vida de entrega, lealtad y amor al Real Madrid».

Anuncios

Para culminar una jornada cargada de simbolismo, Nadal vivirá una nueva etapa en su relación con el club blanco, al pasar de aficionado y socio de honor al círculo donde se toman las decisiones, en un momento en el que el Real Madrid sigue escribiendo nuevos capítulos de su éxito deportivo y económico.