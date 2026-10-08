El Al-Ahli saudí logró proteger a su estrella de las ambiciones de algunos clubes de la Premier League inglesa, evitando así repetir la crisis que vivió con su exentrenador alemán Matthias Jaissle.

Jaissle había decidido abandonar el Al-Ahli pocos días antes del inicio de la actual temporada de la Roshn Saudi League, tras pagar el valor de la cláusula de rescisión de su contrato para dirigir al Newcastle United.

El Al-Ahli consiguió proteger a su centrocampista francés Valentin Atangana de este escenario, después de renovar su contrato hasta 2029, según reveló el diario saudí Arriyadiyah.

El club Al-Ahli publicó, a través de su cuenta oficial en la red social X, un vídeo en el que anunció la continuidad de Atangana por un período adicional, sin precisarlo.

Próximos partidos ALF 1ª División 10:55 AHL

El diario saudí precisó que la renovación ya se concretó este jueves, tras unas negociaciones iniciadas hace tiempo por parte del Al-Ahli, encabezadas por el director ejecutivo francés Fabrice Bocquet.

Atangana contó con el interés de algunos clubes de la Premier League inglesa durante el pasado mercado de fichajes estival, encabezados por el Aston Villa y el Nottingham Forest, según revelaron informes periodísticos anteriores.

Esto se produce a raíz del destacado nivel que ofrece el jugador de 21 años desde que se incorporó al Al-Ahli durante el mercado de fichajes estival de 2025, procedente del Stade de Reims francés.

Desde su llegada al estadio Al-Inmaa, el centrocampista francés ha disputado 49 partidos con el Al-Ahli en las distintas competiciones, en los que logró marcar 6 goles, sin dar ninguna asistencia.

Atangana se prepara con el Al-Ahli para enfrentarse al Al-Fateh mañana viernes, en el estadio Midan Tamweel Al-Awal de Al-Ahsa, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

El Al-Ahli ocupa la sexta posición en la tabla de la liga saudí con 12 puntos, cosechados a partir de 4 victorias y 3 derrotas, a 6 puntos completos del Al-Hilal, que lidera la clasificación.