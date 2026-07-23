Tras el Mundial en Norteamérica, los dos centrocampistas fueron recibidos en el ayuntamiento de su ciudad natal. Este municipio del sur de España, con unos 40 000 habitantes, es famoso por el tomate «Bombón Colorao», muy dulce. Para honrar sus logros, los políticos locales recuperaron una tradición.

Ambos se pesaron ante el público: Gavi, del Barcelona, marcó 68 kg. Ruiz, del PSG, marcó 84 kg. En total recibieron unos 150 kg de esta especialidad hortícola.

El alcalde, Juan Manuel Valle, destacó la importancia de estos referentes deportivos para la región: «Son jugadores muy queridos que han elevado el prestigio de la ciudad a un nuevo nivel. Ningún otro municipio puede presumir de tener tres campeones del mundo».

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Una curiosa prima por el Mundial para Gavi y Fabián Ruiz

El regidor recordaba así que, en 2010, Jesús Navas —también palaciego y con 14 años en el Sevilla FC— ganó el Mundial de Sudáfrica al vencer España 1-0 a Holanda en la prórroga.

Además, el Ayuntamiento rebautizó dos campos de fútbol municipales con sus nombres para reconocer su huella deportiva.

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Gavi celebró el título con la bandera de Andalucía.

Gavi ya había mostrado su apego a la región tras el pitido final de la final, portando la bandera verde y blanca de Andalucía en la entrega del trofeo.

Tras el triunfo, el centrocampista se emocionó al recordar sus inicios: «Que nadie me despierte de este sueño, el sueño de un chico de Los Palacios que, mientras jugaba en la plaza del pueblo, se imaginaba que algún día ganaría el Mundial con su país…».