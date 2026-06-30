Nada más eliminarse, el director de la KNVB, Nigel de Jong, recibe una pregunta sobre la posible destitución de Koeman

Nigel de Jong, director de la KNVB, muestra decepción tras la eliminación de Holanda en octavos del Mundial 2026 a manos de Marruecos en los penaltis.

«Todos estamos muy afectados porque acabamos de perder ante Marruecos. “Decepción” resume cómo nos sentimos», declaró De Jong a la NOS. «Ahora volvemos al hotel, nos reuniremos y cerraremos este capítulo, por duro que sea».

Recuerda que el objetivo era llegar a semifinales y soñar con el título: «Lo dijimos todos antes. No lo logramos y ahora debemos asumirlo».

El periodista de la NOS, Jeroen Stekelenburg, pregunta si esta eliminación afectará a Ronald Koeman como seleccionador. «Teníamos acuerdos claros para el torneo, sobre todo en cuanto al seleccionador y su cuerpo técnico. Los evaluaremos después del torneo. Ahora entramos en la fase de evaluación».

De Jong prefiere no anticipar decisiones. «Lo más importante es superar esta decepción. Al entrar en el vestuario y ver al cuerpo técnico y a los jugadores, las emociones están a flor de piel. Es normal estar decepcionados por caer tan pronto, cuando esperábamos otra cosa».

Anteriormente se le preguntó a Koeman si pensaba dimitir, pero prefirió no responder.