Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del PSG, Luis Enrique, mostró su apoyo al extremo Khvicha Kvaratskhelia tras sufrir una grave lesión. Sin embargo, el técnico español descartó tajantemente acudir al mercado de fichajes para sustituir específicamente al internacional georgiano.

Anuncios

La grave lesión de Kvaratskhelia supone un duro golpe para el PSG

El delantero del Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia estará un tiempo de baja tras sufrir una lesión grave mientras jugaba recientemente con el primer equipo. El internacional georgiano ha sido una pieza clave en el ataque del PSG desde su llegada al club.

El entrenador Luis Enrique confirmó la gravedad del contratiempo y ofreció todo su apoyo al extremo durante su recuperación.

El PSG sigue gestionando las rotaciones de la plantilla mientras compite en torneos nacionales y europeos.

Luis Enrique confía en que Kvaratskhelia, un «luchador», vuelva más fuerte

Al hablar de la lesión, Luis Enrique mostró su solidaridad con Kvaratskhelia y mantuvo una perspectiva positiva a largo plazo. «Pensamos en el jugador y en lo que tendrá que afrontar. Es difícil», afirmó Luis Enrique.

Anuncios Anuncios

«Kvara es un luchador... Lo ha sido, lo es y seguirá siendo un jugador muy importante para nosotros».

Related Topics

Próximos partidos PSG Ligue 1 15:30 OL

«Estaremos a su lado y atentos a sus necesidades. Volverá aún más fuerte, no tengo ninguna duda», añadió.

El técnico del PSG descarta fichajes de urgencia

Pese a perder a un jugador clave en ataque, Luis Enrique rechazó la idea de que el PSG deba fichar a un sustituto en el próximo mercado. «Ninguna lesión significa que tengamos que fichar obligatoriamente a un nuevo jugador», aclaró Luis Enrique.

Anuncios

«Desde el comienzo de la temporada siempre he dicho que podríamos sobreponernos a cualquier lesión».

«Por supuesto, siempre seguimos de cerca cada mercado de fichajes... pero nunca por una lesión», insistió el entrenador.

Anuncios

Los parisinos se apoyan en la unidad de la plantilla en un momento difícil

Luis Enrique elogió el espíritu de familia de su plantilla mientras el equipo se une para afrontar las bajas de jugadores clave antes del duelo del lunes contra el Lyon.

«Somos el mismo equipo con o sin lesiones, porque todos compartimos la misma mentalidad», concluyó.

Anuncios

El PSG recibe al Lyon el lunes por la noche en el Parque de los Príncipes con el objetivo de quedarse en solitario con el liderato de la Ligue 1.