Nacho Ferri pone el listón muy alto desde el primer momento en el Feyenoord

Nacho Ferri quedó impresionado el sábado en el Festival del Feyenoord, que reunió a 45 000 visitantes. El delantero español de 21 años espera estar a la altura de sus ilustres predecesores en el club.

Llegó en helicóptero a De Kuip junto al resto de fichajes. «Fue realmente precioso ver la ciudad desde arriba y luego entrar en el estadio lleno por primera vez. En el amistoso contra el Club Brugge había 15 000 personas; ahora estaba casi lleno. No tengo palabras. No hay mejor debut que este», afirma al Algemeen Dagblad.

El delantero, fichado del KVC Westerlo, se pone el listón alto desde el primer momento en el Feyenoord. «El objetivo es ganar títulos aquí. La copa, el campeonato y hacerlo bien en la Liga de Campeones», afirma el muy ambicioso Ferri. «Siempre es bueno contar con buenos jugadores. La competencia solo sirve para demostrar mi valía. La competencia también es importante para que el equipo juegue cada vez mejor. Pero voy a dar lo mejor de mí para convertirme en el delantero titular».

Sabe que Santiago Giménez y Ayase Ueda rinden a gran nivel, pero eso no le genera presión: «Son jugadores fantásticos que lo han hecho muy bien aquí. No siento presión, más bien es una motivación. Sé que yo también puedo hacerlo».

Debido a su altura (1,92 m), muchos lo comparan con Graziano Pellè, quien se convirtió en ídolo de la afición gracias a sus goles.

«Lo conozco, pero Pellè tenía un estilo diferente. Quizás un poco parecido. También era bueno de cabeza, pero además tenía una técnica realmente buena», comenta Ferri al compararse con el antiguo líder del ataque del Feyenoord.

«Yo juego de forma más física, aporto intensidad y ganas de ganar. Me coloco en los espacios libres, pero también soy bueno dentro del área», concluye un motivado Ferri ante los aficionados del Feyenoord.