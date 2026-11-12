"Nacho al frente": las buenas noticias se suceden para el Al-Qadisiyah antes del duelo ante el Al-Nassr

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El Al-Qadsiah recibió buenas noticias antes de disputar partidos importantes tras el final del actual parón internacional, siendo el más destacado el que afrontará ante el Al-Nassr en la Roshn Saudi League.

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El Al-Hilal encabeza la clasificación con 30 puntos en 11 partidos, seguido del Al-Qadsiah con 28 puntos en 12 encuentros, y en tercer lugar el Al-Nassr con los mismos puntos, aunque ha disputado 11 partidos.

El diario "Asharq Al-Awsat" señaló que el Al-Qadsiah espera recuperar a varios de sus estrellas tras el actual parón, concretamente a los nombres que se han ausentado del equipo en las últimas jornadas, cuyo impacto negativo se dejó notar en varios partidos.

Nacho Hernández, potencia defensiva

A la cabeza de estos nombres se encuentra el veterano defensa español Nacho Hernández, cuya ausencia se hizo notar en el promedio defensivo del equipo en varios partidos importantes, especialmente ante el Al-Hilal en la lucha por el liderato de la liga, que el Al-Qadsiah perdió en su propio terreno (3-2).

Además, el equipo perdió su presencia como capitán experimentado sobre el terreno de juego, algo a lo que se refirió el entrenador irlandés Brendan Rodgers en su respuesta a una pregunta de "Asharq Al-Awsat" sobre el efecto de su ausencia en el duelo ante el Al-Hilal, tras cometerse evidentes errores defensivos que influyeron en la derrota.

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A Nacho y su rehabilitación de la lesión se suman el jugador uruguayo Nahitan Nández, así como el defensa Jihad Zakri, cuya lesión provocó su exclusión de la lista de la selección saudí absoluta, que realiza una concentración en el Estado de Qatar.

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Con los difíciles partidos que afronta el equipo tras el próximo parón y la presión de los compromisos por la coincidencia de los partidos de la Liga Profesional Saudí con la Liga de Campeones de Asia de la Élite, el Al-Qadsiah necesita contar con estos nombres para que le ayuden en su recorrido local en la liga, así como en el continental.

El duelo entre el Al-Qadsiah y el Al-Nassr

Quizá el próximo enfrentamiento ante el Al-Nassr, previsto para el 4 de diciembre, represente uno de los partidos más importantes que esperan los seguidores del equipo para romper el empate a puntos con el Al-Nassr, o incluso para volver a avanzar en las posiciones, aunque a ese partido le precederán varios encuentros para cada equipo.

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Con un rápido vistazo a los partidos del Al-Qadsiah ante el Al-Nassr desde el regreso del Al-Qadsiah a la Liga Profesional, parece que es el único que ha superado al Al-Nassr en los cuatro partidos de liga de las dos temporadas pasadas, tanto en Riad como en Dammam, registrando una clara superioridad y un impulso moral que el equipo busca mantener.

Es probable que el regreso de Nacho se produzca en el duelo ante el Al-Fayha el 27 de noviembre, es decir, el partido que precede al enfrentamiento ante el Al-Nassr en la liga, mientras que parece que el regreso de Nández se retrasará un poco.

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Compromisos importantes para el Al-Qadsiah

Los compromisos del Al-Qadsiah esta temporada serán en varios frentes; compite en la liga, en la Liga de Campeones de Asia de la Élite y también en la Supercopa Saudí, prevista en Kuwait a partir del 18 de diciembre, así como en la Copa del Rey, ya que es el único equipo de la Región Oriental que compite en las cuatro competiciones.

En cuanto a las demás lesiones, es probable el regreso del defensa Walid Al-Ahmad a los entrenamientos grupales el próximo diciembre, tras finalizar las fases de tratamiento de la lesión del ligamento cruzado que sufrió en el duelo ante el Al-Ahli, a mediados del pasado marzo, en los partidos de la liga de la temporada anterior, donde pasó cerca de 8 meses en fases de tratamiento.