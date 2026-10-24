El técnico tunecino Nabil Maâloul, director deportivo del Chabab Belouizdad argelino, anunció su dimisión del cargo este sábado, tras el empate de su equipo ante el USM Alger por 2-2, en el partido que disputaron en el estadio 5 de Julio, en el marco de la séptima jornada de la Liga Profesional Argelina, en un encuentro que vivió incidentes arbitrales llamativos y la expulsión del entrenador del equipo.

El diario argelino "El Khabar" señaló que Maâloul anunció oficialmente su dimisión tras solo 6 partidos al frente del cuerpo técnico del Chabab Belouizdad, afectado por el resultado del encuentro, además de su desacuerdo con las decisiones del árbitro internacional Mustapha Ghorbal, quien le mostró la tarjeta roja durante el partido.

El encuentro vivió un ambiente tenso y repetidas protestas contra las decisiones arbitrales, después de que Ghorbal señalara 3 penaltis, además de la expulsión del jugador del USM Alger, Abbada, y de Maâloul por sus protestas. El entrenador tunecino anunció su decisión de retirarse durante la rueda de prensa posterior al partido, tras responder a las preguntas de los periodistas, sin ofrecer detalles adicionales sobre los motivos de su marcha.

El Chabab Belouizdad no ha emitido hasta ahora ningún comunicado oficial sobre la decisión de su entrenador, mientras que informes periodísticos apuntaron a la posibilidad de celebrar más adelante una reunión entre Maâloul y los responsables del club, para discutir su decisión, en medio de la incertidumbre sobre si la dimisión es definitiva o llegó en un momento de enfado tras el encuentro.