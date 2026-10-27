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Paul Scholes cree que Antonio Conte es el único candidato viable para sustituir a Michael Carrick en el Manchester United. La leyenda del club insiste en que el temperamental italiano es el entrenador ideal para sacudir a una plantilla que atraviesa dificultades y devolver al equipo a la lucha por la Premier League.

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Crece la presión en Old Trafford

El futuro de Carrick en el United es cada vez más incierto tras un desastroso inicio de temporada. El equipo atraviesa una pésima racha que culminó el domingo con una contundente derrota por 3-0 ante el Bournemouth en Old Trafford. Con ese resultado, el United suma una sola victoria en sus últimos ocho partidos de la Premier League.

Por desgracia para Carrick, a las malas actuaciones sobre el terreno de juego se suma un creciente malestar dentro del club. Según se ha informado, Lisandro Martinez ha criticado a la cúpula del club. Mientras tanto, el capitán Bruno Fernandes ha dirigido abiertamente críticas a Carrick y a su cuerpo técnico, lo que pone de manifiesto la profunda división en el vestuario.

Scholes señala al sustituto perfecto

Si el club decide finalmente cambiar de entrenador, Scholes cree que Conte es el candidato ideal. Ante una lista de aspirantes que incluía a Eddie Howe y Julian Nagelsmann, la leyenda del United dejó clara su preferencia. En el pódcast The Good, The Bad and The Football, Scholes admitió que contratar al italiano sería una apuesta arriesgada, pero necesaria para salvar la temporada.

«Habría que elegir a un entrenador que creas que pueda hacer que volvamos a ser un equipo competitivo en la Premier League», explicó Scholes. «De esos tres, Antonio Conte es el indicado, pero viene con una advertencia j***damente enorme».

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«Ha dado a entender que quiere venir y estoy bastante seguro de que el club habrá hablado con los tres. No entiendo por qué querría este trabajo porque, personalmente, no creo que el equipo sea lo bastante bueno para él».

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Emery, una opción considerada, pero Conte sigue siendo la prioridad

Scholes también propuso como posible solución al entrenador del Aston Villa, Unai Emery. Elogió al español por conseguir excelentes resultados de forma constante y ganar la Europa League, pese a perder con frecuencia a sus mejores jugadores por traspasos. Sin embargo, la leyenda del United sigue considerando que Conte es la mejor opción por su trayectoria en la élite.

«Creo que Conte es el mejor que hay», señaló Scholes. «Cuando hablo de entrenadores de primer nivel y miro a esos cuatro, creo que Antonio Conte está a años luz de todos ellos. Piensa en la Juventus: fue al Napoli y ganó la liga con ellos. Tiene un carácter volátil, lo sé, y puede que esté un poco loco, pero, cuando hablamos de entrenadores que han triunfado en grandes clubes, está muy por delante».

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«No me importa que sea a corto plazo. No me importa que esté 18 meses y consiga que luchemos por la liga; eso sería un éxito. Cuanto más lo pienso, más claro tengo que Conte tiene que venir y poner firmes a unos cuantos».

El United afronta un difícil partido contra el Chelsea

El United debe volver a centrarse cuanto antes en lo que ocurre sobre el terreno de juego, porque le espera un compromiso exigente. Se enfrentará al Chelsea el sábado en la Premier League y la presión sobre Carrick aumentará si el equipo no consigue la victoria.