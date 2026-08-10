Muy inferior al valor del jugador: el Barcelona rechaza la oferta del PSG por Torres

El Barcelona rechazó la primera oferta presentada por el París Saint-Germain para incorporar al centrocampista español Ferran Torres, de 26 años, propuesta que llegó a la directiva del club catalán este lunes, al considerar que la cantidad ofrecida no se corresponde con el valor de mercado del jugador.

Según publicó el diario catalán "Mundo Deportivo", la oferta parisina fue de 40 millones de euros (10 millones en variables), una cifra que rechazó el club catalán, que espera un importe mucho mayor a cambio de prescindir de los servicios del internacional.

Acuerdo personal entre el jugador y el París

El Barcelona sabe que Ferran Torres ya ha pactado las condiciones personales con el París Saint-Germain y desea firmar con el club parisino lo antes posible; sin embargo, fuentes del interior del club catalán confirmaron que no dará el "visto bueno definitivo" a la operación hasta que la oferta económica satisfaga sus expectativas por un jugador que fue una figura clave en el Mundial que ganó España y que goza de un gran valor de mercado en el mercado europeo.

Negociaciones previsibles

Es lógico que, en el contexto de las negociaciones, el club francés presente inicialmente una oferta inferior a la que espera el Barcelona, para luego incrementarla de forma gradual hasta alcanzar su objetivo de fichar al jugador español lo antes posible, especialmente con la proximidad del cierre del mercado de fichajes estival.

Un elevado valor de mercado

El Barcelona basa su postura negociadora en el nivel técnico que mostró Ferran Torres con la selección española durante el último Mundial, además de su experiencia internacional y su edad idónea (26 años), factores que hacen que su valor de mercado sea muy superior a la cantidad ofrecida actualmente.

Se espera que los próximos días sean testigos de nuevas rondas de negociación entre ambos clubes para alcanzar un acuerdo definitivo que satisfaga a todas las partes, en un momento en el que el París Saint-Germain busca reforzar sus filas con jugadores de gran experiencia europea antes del inicio de la nueva temporada.