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Jude Bellingham alcanzó una cifra especial con el Real Madrid al marcar su 50.º gol con el club en una cómoda victoria por 3-0 ante el Racing de Santander. El internacional inglés expresó su alegría por alcanzar ese hito y destacó la importancia de compartir la responsabilidad ofensiva con sus compañeros de equipo, entre los que figuran grandes estrellas.

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Bellingham alcanza los 50 goles

Bellingham alcanzó un hito histórico en su trayectoria en el Madrid al marcar su 50.º gol con el club. El centrocampista inglés anotó el segundo tanto en una cómoda victoria por 3-0 ante el Racing Santander.

El gol consolida a Bellingham como una pieza clave en la plantilla repleta de estrellas de Jos Mourinho. También puso el broche a una excelente semana para el club tras una contundente victoria a domicilio ante su gran rival, el Barcelona, en el Camp Nou.

Un sueño especial hecho realidad

Alcanzar los 50 goles fue un momento de profunda emoción para el talentoso centrocampista. No tardó en destacar la importancia del logro tanto en lo personal como para el equipo.

«Llegar a los 50 goles con el Real Madrid es muy especial», explicó Bellingham en la web oficial del club. «No solo por mí y por mis sueños, sino también por el equipo».

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Repartir la responsabilidad en ataque

Aunque celebró su logro personal, Bellingham quiso subrayar la fortaleza colectiva del ataque del Real Madrid. Señaló que el equipo cuenta con varios jugadores capaces de decidir partidos cuando hace falta.

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«Es muy importante que todos los jugadores marquen goles y sean decisivos en los partidos», añadió. «A veces será Kylian Mbappé, Vini Jr, Arda Guler o yo, pero lo importante es que todos ayuden al equipo. Eso es lo más importante».

Mantener la racha de victorias

El Madrid buscará prolongar su buen momento de forma en un calendario cargado de partidos. Su próxima cita será el miércoles, cuando viajará para enfrentarse al AEK en la Champions League. Después, se medirá al Valencia en Liga el sábado.