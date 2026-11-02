¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
Anuncios
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Traducido por

«¡Muy especial!»: Jude Bellingham alcanza un hito increíble mientras el Real Madrid aplasta al Racing Santander

Sigue a GOAL en Google

Jude Bellingham alcanzó una cifra especial con el Real Madrid al marcar su 50.º gol con el club en una cómoda victoria por 3-0 ante el Racing de Santander. El internacional inglés expresó su alegría por alcanzar ese hito y destacó la importancia de compartir la responsabilidad ofensiva con sus compañeros de equipo, entre los que figuran grandes estrellas.

Anuncios

Bellingham alcanza los 50 goles

Bellingham alcanzó un hito histórico en su trayectoria en el Madrid al marcar su 50.º gol con el club. El centrocampista inglés anotó el segundo tanto en una cómoda victoria por 3-0 ante el Racing Santander.

El gol consolida a Bellingham como una pieza clave en la plantilla repleta de estrellas de Jos Mourinho. También puso el broche a una excelente semana para el club tras una contundente victoria a domicilio ante su gran rival, el Barcelona, en el Camp Nou.

Un sueño especial hecho realidad

Alcanzar los 50 goles fue un momento de profunda emoción para el talentoso centrocampista. No tardó en destacar la importancia del logro tanto en lo personal como para el equipo.

«Llegar a los 50 goles con el Real Madrid es muy especial», explicó Bellingham en la web oficial del club. «No solo por mí y por mis sueños, sino también por el equipo».

Anuncios
Anuncios

Repartir la responsabilidad en ataque

Aunque celebró su logro personal, Bellingham quiso subrayar la fortaleza colectiva del ataque del Real Madrid. Señaló que el equipo cuenta con varios jugadores capaces de decidir partidos cuando hace falta.

Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes

«Es muy importante que todos los jugadores marquen goles y sean decisivos en los partidos», añadió. «A veces será Kylian Mbappé, Vini Jr, Arda Guler o yo, pero lo importante es que todos ayuden al equipo. Eso es lo más importante».

Mantener la racha de victorias

El Madrid buscará prolongar su buen momento de forma en un calendario cargado de partidos. Su próxima cita será el miércoles, cuando viajará para enfrentarse al AEK en la Champions League. Después, se medirá al Valencia en Liga el sábado.