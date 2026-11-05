«¡Muy duro!»: El entrenador del Real Madrid Jose Mourinho expresa su frustración por el «exigente» calendario pese a la victoria en la Champions League

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Jose Mourinho ha lamentado públicamente el exigente calendario de su equipo tras una ajustada victoria ante el AEK de Atenas en la Champions League. El entrenador portugués reveló que se verá obligado a introducir de nuevo cambios de calado de cara a un partido crucial en la competición nacional este fin de semana.

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Mourinho gestiona la carga de partidos

Mourinho ha expresado abiertamente su frustración por un calendario de partidos apretado y exigente tras una noche europea llena de emoción. El Madrid logró una trabajada victoria por 3-2 ante el AEK de Atenas en el OPAP Arena, en la cuarta jornada de la Champions League.

El resultado mantiene intactas sus aspiraciones europeas, pero el desgaste físico de la plantilla se está convirtiendo en una gran preocupación. El entrenador se vio obligado a introducir numerosos cambios en el once titular para afrontar una sucesión incesante de partidos en varias competiciones. En concreto, hizo cinco cambios respecto a su anterior compromiso liguero para afrontar la complicada visita a Atenas.

Los cambios son inevitables

El exigente calendario futbolístico no da señales de aflojar a medida que la temporada avanza hacia los ajetreados meses de invierno. Esta situación obliga al cuerpo técnico a rotar continuamente la plantilla para evitar lesiones graves y un cansancio generalizado.

Mourinho admitió que será inevitable volver a hacer rotaciones de cara a otro partido crucial este fin de semana. Mantener a los jugadores en las mejores condiciones físicas sigue siendo la máxima prioridad de los servicios médicos y el cuerpo técnico.

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«Cambiamos a cinco jugadores del domingo a hoy», explicó Mourinho en su rueda de prensa posterior al partido. «De hoy al sábado vamos a cambiar a cuatro o cinco».

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Los viajes pasan factura físicamente

La necesidad de rotar la plantilla implica que varios jugadores destacados entrarán y saldrán del once titular. Mourinho mencionó expresamente a Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni y Arda Guler entre los afectados por esta exigente sucesión de partidos.

Las dificultades logísticas de viajar por el continente para disputar partidos europeos han aumentado aún más el desgaste físico de los jugadores. Tras regresar de Atenas, la plantilla dispondrá de muy poco tiempo para preparar su próximo encuentro.

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«Es muy difícil hacerlo con solo dos días y con partidos fuera de casa», añadió Mourinho, subrayando la dificultad de la situación. «Pero es lo que hay».

Una visita liguera crucial

Los hombres de Mourinho deben recuperarse rápidamente y volver a centrar toda su atención en la competición liguera. Este sábado les espera una difícil visita a Mestalla para enfrentarse al Valencia.

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Sumar los tres puntos fuera de casa será vital para sus aspiraciones en la parte alta de la tabla. El Real Madrid ocupa actualmente la tercera posición en la clasificación de Liga tras sumar 27 puntos en sus primeros 11 partidos de la temporada.