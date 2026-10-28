Mustapha Hadji explica a Kooora el enigma del fracaso de Marruecos en la Copa de África y su brillante actuación en el Mundial

Mustapha Hadji, leyenda de la selección de Marruecos, explicó el motivo por el que Marruecos sufre en los torneos de la Copa Africana de Naciones, en un momento en el que el equipo logra resultados destacados en la Copa del Mundo.

La selección marroquí alcanzó las semifinales del Mundial 2022, en el mejor logro árabe y africano de la historia, antes de continuar con su brillantez y llegar a los cuartos de final de la siguiente edición.

Sin embargo, la selección de Marruecos no ha conseguido el mismo éxito en la Copa Africana de Naciones, pues de las 20 ediciones solo se coronó campeona en una ocasión, en 1976, es decir, hace 50 años, mientras que la identidad del campeón de la edición de 2025 sigue pendiente de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Además de llegar a la final de la última edición del torneo, la selección marroquí había alcanzado esa misma ronda en la edición de 2004, antes de caer ante su hermana tunecina, anfitriona del torneo.

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Sobre el motivo de esta disparidad, Hadji declaró, en una entrevista en vídeo para Kooora que se publicará más adelante: «El 90 % de los jugadores de la selección marroquí proceden en origen de Europa y no saben jugar en los campos africanos».

En contraste, Hadji puso como ejemplo a la selección de Egipto, la más veces coronada en la Copa Africana de Naciones, al considerar que la costumbre de sus jugadores con el ambiente africano les otorga una ventaja en este torneo.

Explicó: «El 90 % de los jugadores de la selección egipcia, por ejemplo, son egipcios que se criaron en Egipto y se acostumbraron a la naturaleza del ambiente en el continente africano».

Hadji añadió: «La selección de Marruecos llegó a la final de la Copa Africana en dos ocasiones, en Túnez en 2004 y en Marruecos en 2025, pero fracasa siempre que el torneo se disputa en países no árabes con ambientes difíciles, como Gabón y Camerún».

La leyenda de Marruecos cerró sus declaraciones a este respecto afirmando: «Los jugadores de Marruecos que vienen de Europa también carecen de motivación siempre que juegan en África, al contrario de lo que ocurre cuando se trata de la Copa del Mundo, y esperamos que esta situación cambie en el futuro».

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