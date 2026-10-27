Mustapha Hadji, leyenda de la selección de Marruecos, defendió el derecho de Marruecos a ganar la Copa Africana de Naciones 2025 a costa de Senegal, apoyándose en los reglamentos de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), y señaló que el árbitro de la célebre final, el congoleño Jean Jacques Ndala, cometió un grave error.

Hadji afirmó, en una entrevista grabada para Kooora que se publicará más adelante, "el fútbol se rige por normas, y la norma dice que si los jugadores abandonan el terreno de juego debe haber una sanción. En general, espero que esta crisis no vuelva a repetirse por el bien del futuro del fútbol africano".

Sobre si esperaba un fallo a favor de Marruecos, dijo: "Si Dios quiere. Marruecos no cometió ningún error, mientras que los jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego; por tanto, la norma dice que Marruecos tiene derecho a recuperar el título de la Copa Africana".

En cuanto a la petición de Senegal de anular la decisión de la CAF y recuperar el título continental, al considerar que el árbitro completó el partido y que, por tanto, debe darse por válido el resultado logrado en el terreno de juego, Hadji dirigió un reproche al árbitro congoleño.

Explicó: "Considero que el árbitro cometió un grave error cuando decidió completar el partido tras la salida de los jugadores de Senegal, y lo extraño es que el árbitro del videoarbitraje y los responsables de la Confederación Africana dejaran que el árbitro tomara la decisión por sí solo sin intervenir".

La exestrella marroquí prosiguió: "Los senegaleses conocen la norma y saben bien lo que ocurrió. Es cierto que ganaron el partido en el terreno de juego, pero son conscientes de que el árbitro tomó su decisión para mantener la continuidad del partido sin problemas mayores".

Luego matizó: "Pero los reglamentos de la CAF y la FIFA dicen que, en caso de que los jugadores abandonen el terreno de juego durante más de 10 o 15 minutos, debe haber una sanción".

"Rechazar la decisión del TAS perjudicará el futuro de África"

Sobre si esperaba objeciones de la calle marroquí al fallo en caso de que fuera favorable a Senegal, Hadji respondió: "Espero que el fallo definitivo se aplique a todos, sea cual sea, pero, si Dios quiere, la decisión será a favor de Marruecos".

La estrella, galardonada con el premio al Mejor Jugador de África en 1998, subrayó: "Estamos hablando de la norma del fútbol. No robamos la copa sin razón, sino que la ganamos conforme a la norma y de acuerdo con los hechos que ocurrieron en el terreno de juego".

Y sobre la posibilidad de recurrir la decisión que se espera del TAS, Hadji concluyó sus declaraciones diciendo: "Considero que es difícil ir más allá en este asunto, sobre todo porque eso perjudicaría el futuro del fútbol en África. Quiero que el mundo sepa que hay una norma que rige el fútbol africano".

¿Cuáles son los detalles de la crisis entre Marruecos y Senegal?

La selección de Senegal había derrotado a su anfitriona, Marruecos, por 1-0 en la final que acogió Rabat el pasado 18 de enero.

Pero la CAF aceptó posteriormente el recurso presentado por la Federación Marroquí de Fútbol para proclamar a Marruecos campeón del título debido a la retirada de los jugadores de Senegal del terreno de juego, en protesta por la decisión de Ndala de señalar un penalti a favor de los locales en los últimos minutos del tiempo reglamentario del partido.

Aun así, la Federación de Senegal no se rindió, pues presentó un recurso contra la histórica e inédita decisión de la CAF ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Suiza.

Por su parte, el tribunal celebró una audiencia con la presencia de representantes de Marruecos, Senegal y la CAF el pasado octubre para dirimir el asunto, y anunció que la decisión definitiva se dará a conocer a finales del próximo noviembre.